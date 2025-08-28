민주 박성준 내란특검 출석… “계엄 때 국힘 표결 방해 있었다”

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 28일 오전 ‘국회 계엄해제 표결 방해’ 의혹과 관련해 더불어민주당 박성준 의원을 의원을 참고인 신분으로 소환했다.

박 의원은 이날 서울 서초구 서울고검에서 기자들을 만나 “(윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포한) 12월3일 원내운영수석부대표를 하면서 여야 관련된 내용을 알고 있다”며 “당시 국회의사당 안에서 이뤄진 내용을 상세히 말씀드리겠다”고 밝혔다.

박성준 더불어민주당 의원이 28일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실로 참고인 조사를 받기 위해 출석하먀 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴시스

그는 국민의힘의 계엄해제 방해 의혹에 대해 “분명히 방해가 있었다고 본다”고 주장했다. 이어 “국회의원이 내란을 동조하고 비상계엄 해제를 방해했다는 건 매우 중대한 민주주의의 위기”라며 “특검에서 이 부분을 전체적으로 말씀드리겠다”고 했다.

내란 특검은 국회가 비상계엄 해제를 의결하는 상황에서 국민의힘 지도부의 조직적 방해가 있었는지 들여다보고 있다. 당시 국민의힘 추경호 원내대표는 비상계엄 해제 의결을 앞두고 의원총회 장소를 세 차례 바꿨는데, 그 과정에서 국민의힘 의원 108명 중 90명이 계엄 해제 표결에 불참했다.

특검은 추 의원이 계엄 선포 직후 홍철호 전 대통령실 정무수석과 한덕수 전 국무총리, 윤 전 대통령 등과 잇따라 통화한 정황을 확인하고 계엄해제 방해 관련 논의 여부를 수사 중이다.

앞서 특검은 우원식 국회의장과 민주당 김상욱·백혜련·김성회 의원, 국민의힘 조경태·김예지 의원 등을 불러 소환조사했다. 다만 국민의힘 측에서 현재까지 추가로 출석 요구에 응한 의원은 없는 것으로 알려졌다.

특검은 21일 국회 사무처를 압수수색하면서 추 의원을 피의자로 적시하기도 했다. 특검은 주변인 조사를 마친 후 추 의원에 대해서도 조사에 나선다는 방침이다.

변세현 기자 3hyun@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]