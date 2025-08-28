정청래 “언론 당신들은 국세청 직원을 웃으며 맞이할 수 있겠나”

더불어민주당 정청래 대표. 뉴시스

더불어민주당 정청래 대표는 27일 “단순 세무조사에도 언론 당신들은 국세청 직원들을 웃으며 맞이하겠나”라는 질문을 던졌다.

정 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “합법적 세무조사도 언론사 당신은 기사며 사설이며, 칼럼에서 악다구니를 쓸 것 아닌가”라며 이같이 물었다. 이어 “합법적 시스템에 의한 세무조사도 그럴 거면서 사람을 죽이려 했던 ‘내란 세력’에게는 왜 그리도 너그러운가”라는 추가 질문을 던졌다.

정 대표의 질문은 ‘국민의힘 대표에게 묻는다’는 글의 “윤석열의 비상계엄은 칼로 싸우지 말고 말로 싸우라는 의회 정신도 살해한 것이나 마찬가지”라는 주장 대목에서 나왔다. ‘말하는 장소’라는 의미가 있는 의회(Parliament)에서 무고한 수많은 사람들을 죽이려 했던 ‘내란 세력’과 아무 일 없었다는 듯 웃으며 대화가 가능하겠냐는 얘기다. “나를 죽이려 했던 자들에게 ‘죽이려 했던 것 잘못했다’는 사과 한마디 없이 ‘좋은 게 좋은 거니까 웃으며 대화하라’고 강요하는 언론이 있다”는 말로 그는 질문 배경설명을 갈음했다.

윤 전 대통령은 비상계엄으로 스스로 무덤을 팠다면서 대가는 사형이나 무기징역으로 돌아올 거라 정 대표는 예측했다. 그는 “성공하기 어려운 비상계엄을 무모하게 저지른 것”이라며, “윤석열의 비상계엄 내란 사태의 무모하고 잔인한 계획과 실행은 헌법과 법률을 위반한 것”이라고 강조했다.

윤 전 대통령 비난과 언론을 향한 질문 등으로 글을 써 내려간 정 대표는 말미에 국민의힘 장동혁 대표를 겨냥한 질문을 남겼다. 그는 ‘윤석열이 돌아와 다시 당의 정신적 지주 역할이라도 하라는 것인가’라며 ‘윤석열에 대한 탄핵도 잘못이고, 윤석열에 대한 헌재 파면도 잘못이고, 윤석열의 비상계엄 내란은 잘 된 것이라고 주장하는가’라고 물었다. 장 대표를 향한 질문에는 ‘북의 공격을 유도’ 등 문구로 ‘북풍 공작’ 의혹이 제기된 12·3 비상계엄 외환 의혹 핵심 피의자 노상원 전 국군정보사령관에 관한 입장 표명 요구도 포함됐다.

국민의힘 전당 대회 선거운동 과정에서 ‘내부 총질에는 출당 결단’ 메시지를 내며 ‘찬탄(윤석열 전 대통령 탄핵 찬성)’파와 선명하게 대립각을 세웠던 장 대표는 당 대표 선출 이후 과거보다 미래가 중요하다며 메시지 톤에 변화를 주고 있다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

