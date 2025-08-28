"도경완은 장윤정 서브" 김진웅, 막말 논란 사과에도 퇴사 요구 빗발

사진=세계일보 자료사진, 뉴스1 제공

도경완 전 아나운서에 대한 김진웅 아나운서의 폄하 발언을 방한 KBS 2TV 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀' 제작진이 사과했다.

'사당귀' 제작진은 지난 27일 "지난주 방송된 프로그램 내용으로 인해 심려와 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"면서 이렇게 밝혔다.

이어 "제작 과정 전반에 걸쳐 더욱 세심한 주의를 기울여 이와 같은 일이 재발하지 않도록 하겠다"며 "더욱 책임 있고 성숙한 방송으로 보답하겠다"고 다짐했다.

앞서 김 아나운서는 지난 24일 방송한 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 "난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배한테 결례인 말일 수 있지만 누군가의 서브로는 못 산다"고 말해 논란을 자초했다. 도경완이 아내인 가수 장윤정의 보조 역할로 산다는 막말이다.

이후 온라인에서 논란이 커졌다. 해당 장면을 편집하지 않은 '사당귀' 제작진에게도 비판이 쏟아졌다. 이후 해당 회차에 대한 다시보기 서비스기 중단됐다.

한편 김진웅은 이후 두 사람에게 공개사과했다. 장윤정·도경완 부부는 이를 받아들였지만, 일부 불편한 기색은 숨기지 않았다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]