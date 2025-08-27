김정재 의원, 철강산업 지원 특별법 발의

국민의힘 김정재 국회의원(경북 포항 북구)은 27일 철강산업 위기 극복을 위한 '철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환 지원 특별법안'을 대표 발의했다고 밝혔다.

김정재 국회의원. 김정재 국회의원실 제공

특별법안은 철강산업을 '친환경·미래산업 전환의 중심축'으로 육성하기 위해 5년 단위의 기본계획 및 실행계획을 수립하고 산업부 장관이 위원장인 '철강산업경쟁력강화특별위원회'를 산업부에 설치한다는 내용을 담았다.

철강산업특별회계를 신설해 조세 특례를 마련하고 철강산업 전용 국가전력망을 확충한다는 내용도 포함됐다.

제조업의 근간인 철강산업은 미국의 철강 관세, 중국산 저가 제품 수입, 세계적 탄소중립 압력 등으로 어려움을 겪고 있다.

김 의원은 이 법인이 지난 4일 국회철강포럼 의원들이 대표발의한 'K-스틸법'의 보완입법으로 철강산업 투자에 대한 조세특례와 철강산업경쟁력강화특별위원회의 효율적 운영에 중점을 뒀다고 밝혔다.

김정재 의원은 "특별법 제정을 통해 철강산업이 대한민국 제조업의 버팀목으로 거듭날 수 있도록 국회 차원의 전폭적인 지원이 필요한 실정"이라고 말했다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

