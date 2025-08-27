“연간 330억원 추가 투입”…SPC그룹, 생산직 근무제도 개편

SPC그룹 로고. SPC그룹 제공

SPC그룹이 계열사 별로 생산직 근무제도를 개편해 다음달 1일부터 시범 운영한다.

SPC그룹은 이재명 대통령의 SPC삼립 시화공장 방문 간담회 직후인 지난달 27일, 10월1일부로 생산직 야간 근로를 8시간 이내로 제한해 장시간 야근을 없애겠다고 발표했었다. 사측은 생산 체계와 근무제 개편 작업과 함께 각 계열사 교섭대표 노동조합과 협의를 진행해왔다.

SPC그룹은 계획을 앞당겨 9월1일부터 전 계열사 생산 현장에서 야간 8시간 초과 근무를 없애고, ‘3조3교대(SPC삼립·샤니)’나 ‘중간조(SPL·비알코리아)’를 운영하기로 했다. 중간조는 야간 근로 축소에 따라 생기는 공백 시간대를 보완하는 역할을 한다.

사측은 근무제도의 개편으로 250명의 추가 고용이 있을 것으로 내다봤다. SPC그룹의 전체 직원 2만2000여명 중 생산직은 6500여명으로 생산 인력은 약 4% 증가하게 된다.

아울러 근무시간 축소에 따른 임금 감소에 대비 사별로 기본급 인상과 추가 수당 신설, 휴일·야간수당 가산 비율 상향 등 보완책을 마련했다.

SPC그룹은 추가 고용과 임금 보전 등으로 연간 330억원의 비용이 더 투입될 것으로 예상한다. 지난해 그룹 전체 영업이익(768억원)의 약 43%에 해당한다.

계열사들은 다음달 새로운 근무제도의 시범운영으로 시스템을 점검하고 추가 의견 보완으로 10월1일부터는 전사의 안착을 목표로 한다.

SPC그룹 관계자는 “근로자의 안전 강화라는 대승적인 목표를 위해 각 사 교섭대표 노동조합과 함께 최선의 방향을 찾고자 노력했다”며 “근무제 개편과 함께 현장의 작업중지권 강화와 안전 스마트 신공장 건립도 조속히 추진해 안전 강화에 총력을 다하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

