보훈부 장관, 광복절 기념사 논란 독립기념관장 엄중 경고

권오을 국가보훈부 장관은 광복절 기념사 등으로 논란을 빚은 김형석 독립기념관장에게 엄중 경고하는 차원에서 업무지시 서한을 전달했다고 27일 보훈부가 밝혔다.

권 장관은 서한에서 “독립기념관장은 공적 책무를 다해야 하며, 어떤 경우에도 개인적 주장을 기관 운영에 앞세워서는 안 된다”며 “관장은 뉴라이트, 역사관 논란을 스스로 야기하며 국민을 분열시키고 독립기념관 위상을 심각하게 흔들고 있다”고 지적했다.

권오을 국가보훈부 장관. 뉴시스

권 장관은 지난 광복절 경축식 기념사를 언급하며 “독립운동의 역사적 의미를 훼손하는 논란을 자초해 독립유공자 후손과 국민에게 깊은 상처를 줬으며, 이는 독립기념관의 권위를 흔드는 중대한 과오”라고 비판했다.

김 관장은 기념사에서 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면, 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 밝혀 논란이 됐다.

권 장관은 또 “최근에는 내부 안내문을 통해 독립기념관 내 시위와 농성의 원인을 국회의원에게 돌리는 부적절한 발언을 해 공공기관장으로서 중립성과 품위를 저버렸으며 이는 국민과 국회를 존중해야 할 기관장 기본자세에도 전혀 부합하지 않는다”고 지적했다.

권 장관은 △독립운동의 역사적 의미와 독립유공자 명예를 훼손할 수 있는 언행을 즉시 중단할 것 △독립기념관 운영 전반이 국민 눈높이와 헌법 정신에 부합하게 즉각 시정할 것 △국회의원이나 특정 인사를 비난하는 등 정치적 논란을 야기하는 언행을 일절 삼가고 중립성을 지킬 것을 지시했다.

권 장관은 본연의 책무를 다하지 못하고 공적 기관의 신뢰를 계속 훼손하면, 관장 직무를 수행할 어떤 명분도 상실하게 될 것이라는 점을 명확히 인식해야한다고도 강조했다.

박수찬 기자 psc@segye.com

