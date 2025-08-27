“광장이 극장으로 변신” 마포구청 앞, 여름밤 영화 축제

26일 저녁 마포구청 앞 구민광장에서 열린 ‘엄빠랑 영화 광장’ 행사에 주민들이 모여 야외 영화를 즐기고 있다. 마포구 제공

마포구청 앞 광장이 여름밤 특별한 영화관으로 변신했다. 주민들이 가족과 함께 돗자리를 펴고 앉아 영화를 즐기며 웃음꽃을 피웠다.

마포구(구청장 박강수)는 지난 26일 저녁 7시, 구청 앞 구민광장에서 무료 야외 영화 상영 프로그램 ‘엄빠랑 영화 광장’을 열었다. 이날 현장에는 약 300여 명의 주민들이 삼삼오오 모여 간식거리를 나누며 한여름밤의 추억을 만들었다.

상영 전 풍선 공연과 마술쇼가 펼쳐지자 아이들은 환호성을 질렀고, 부모들은 휴대폰으로 아이들의 모습을 찍느라 분주했다. 광장 한쪽에는 포토존과 푸드트럭이 마련돼 먹거리와 즐길 거리를 더했다.

구는 이번 행사를 위해 캠핑 의자와 빈백을 곳곳에 배치했다. 또 상영작은 우리말 더빙 애니메이션으로 준비해 어린이들도 집중해 볼 수 있도록 했다.

마포구청 앞 광장은 한때 재개발 반대 시위와 철거민 점거로 몸살을 앓았던 장소다. 2008년 청사가 이전한 뒤 설치됐던 대형 화분은 미관을 해치고 보행을 방해했지만, 민선 8기 들어 화분을 철거하고 주변을 정비하면서 비로소 주민 품으로 돌아왔다.

마포구는 지난 7월에도 이곳에서 무료 야외 영화를 처음 상영했고, 여름방학 기간에는 어린이 물놀이장을 설치해 호응을 얻었다.

박강수 구청장은 “광장은 도시의 거실 역할을 한다”며 “앞으로도 영화와 스포츠 등 다양한 문화 프로그램을 통해 주민들이 모이고 즐길 수 있는 열린 공간으로 만들겠다”고 말했다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]