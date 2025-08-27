두리번거리는 남성 쓱 보고 “수상한데”…휴가 중 보이스피싱범 잡은 경찰관

휴가 중이던 경찰관이 예리한 관찰력과 신속한 대응으로 보이스피싱 피해를 막았다.

27일 대전경찰청에 따르면, 지난 13일 오후 중구의 한 아파트 단지에서 보이스피싱 조직의 현금 수거책 30대 A씨가 경찰에 붙잡혔다.

당시 대전서부경찰서 형사과 피싱팀 소속 이진웅 경사는 휴가를 떠나기 전 인근 상가에서 음식을 주문하고 차량 안에서 대기 중이었다. 그 때 이 경사는 택시에서 내린 한 남성이 주변을 두리번거리며 건물을 촬영한 뒤 아파트 단지로 들어가는 수상한 장면을 목격했다.

이 경사는 즉시 남성 뒤를 따라가 주시했고, 잠시 후 50대 남성이 통화 중인 채로 쇼핑백을 들고 나타나 A씨에게 전달하는 장면을 포착했다. 이 경사는 현금이 오간 사실을 확인하고, 곧장 A씨를 추궁한 뒤 112에 신고했다. 종이가방에는 1700만원 현금 뭉치가 들어있었다.

이 경사는 112에 “보이스피싱 수거책을 붙잡고 있다”고 신고한 뒤 피해자에게 자신이 경찰임을 밝혔다.

이어 피싱 범죄 사기를 당한 것이라고 알렸으나, 피해자는 피해 사실뿐만 아니라 휴가 차림의 이 경사 모습에 경찰이라고 믿지 않았던 것으로 전해졌다. 동료 경찰과 전화 연결을 시켜 10분간 설득한 끝에야 피해자는 경찰의 말을 믿었다.

검거한 A씨를 출동 경찰관에게 인계한 이 경사는 피해금을 피해자에게 돌려준 뒤 현장을 떠났다. A씨는 당시 경찰에 “1건당 5만원씩 받는 아르바이트를 하러 온 것이고 보이스피싱 관련 범죄인 줄은 몰랐다”고 진술한 것으로 나타났다.

경찰 관계자는 “현금 수거책이 보이스피싱 범행 전모를 몰랐다 하더라도 비정상적인 절차를 통해 범죄임을 미필적으로나마 인식하고 있는 것으로 간주해 처벌된다”며 “고액 아르바이트나 현금·서류배달 업무는 의심해봐야 한다”고 당부했다.

