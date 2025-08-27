“자숙하는 게 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각” 조국, 여권 우려에도 광폭행보 예고?

조국 전 조국혁신당 대표가 여권 내부에서 나오는 ‘자숙 요구’에 대해 “자숙을 하는 게 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각한다”고 했다. 더불어민주당 일각에서 나오는 ‘자숙 요구’를 일축한 것이다.

조 원장은 26일 KBS광주와의 인터뷰에서 민주당 일각의 ‘자숙’ 요구에 대해 “저를 위한 좋은 충고라고 생각하고 있다. 그런데 정치인으로서, 그리고 조국혁신당을 만든 주역으로서 조국혁신당을 더 활성화하고 조국혁신당의 비전과 정책을 가다듬어야 할 책무가 있다”며 “‘자숙’을 하는 것이 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각한다”고 선을 그었다. 그러면서 “조국이 국민의힘 좋은 일을 시키겠나? 그런 걱정, 염려하지 마시고. 극우정당 국민의힘을 심판하는 데 민주당과 조국혁신당이 힘을 합쳤으면 좋겠다”고 덧붙였다.

광주를 찾은 조 전 대표는 ‘호남 일정 동안 어떤 메시지를 전할 생각이냐’는 질문에는 “광주에 와서 제가 광주시민께 드리고 싶은 메시지는 세 가지가 있다”며 “첫 번째는 이재명 정부의 성공을 위해서 노력을 하겠다는 것, 두 번째는 이미 극우 정당이 되어버린 국민의힘과 어떻게 싸워서 영향력을 줄일 것인가, 세 번째는 광주 정치를 정당이 아닌 시민 중심의 정치로 바꿔야겠다는 것”이라고 답했다.

조 전 대표는 26일부터 28일까지 2박3일 일정으로 광주와 전남·전북을 잇따라 방문할 예정이다.

조국혁신당의 지방선거 전략과 관련해선 “중앙 정치만이 아니라 지역 정치도 바뀌어야 되고, ‘풀뿌리’ 광주 시민들의 목소리가 온전히 반영되는 그런 지역 정치가 필요하다는 생각을 갖고 있다”고 했다.

조 전 대표는 지난 15일 광복절 특별사면으로 출소한 직후 왕성한 소셜미디어 활동과 언론 인터뷰, 내년 6월 지방선거 또는 국회의원 재·보궐 선거 출마 선언, 지난 23일부터 시작된 영·호남 횡단 일정 등 폭넓은 정치 행보를 재개했다.

이에 민주당에서는 “이런 모습이 국민들에게 개선장군처럼 보이는 것은 아닐지 걱정스럽다. 보편적인 국민 정서에 부합하지 않는다”(강득구 의원), “성급하면 실패한다. 당장 소탐대실하면 안 된다”(박지원 의원) 등 우려 섞인 반응이 잇따랐다.

