장원영 군 입대?… 군복 입고 유격 훈련도 참가해

그룹 아이브의 장원영이 '전과자'를 통해 입대했다.

지난 25일 유튜브 채널 'ootb STUDIO'에는 '[속보] 아이브 장원영 군 입대'라는 제목의 예고편 쇼츠 영상이 공개됐다.

영상에서는 MC 카이가 "오늘은 어떤 활동인가요?"라고 질문하고, 제작진은 "동반 입대"라고 답했다. 카이는 '입대'라는 말에 외마디의 비명을 지르며 괴로워하는 모습을 보였다.

카이는 동반 입대를 하는 사람이 누군지 진상을 파악하기 위해 "그분이 동반 입대를 원하신 거냐"고 질문했고, PD는 "그분이 군대 가고 싶다고 했다"고 답했다.

이어 카메라를 향해 군복을 입고 걸어 나오는 사람은 다름 아닌 장원영이었다.

카이는 큰 의문을 가지고 "동반 입대를 왜 선택하신 거냐"고 질문했고, 장원영은 당당히 "아니 왜요, 저랑 동반 입대하는 거 괜찮지 않으세요?"라고 반문했다.

하지만 이어지는 화면에서 장원영은 "죄송하다"고 사과하며 뛰기 시작했다.

조교가 "뛰어옵니다! 뛰어옵니다!"라고 외치면서, 장원영은 '생각만큼 괜찮지 않은 현실'을 직시했기 때문이다.

이어지는 유격 훈련과 PT 체조를 하며 몰아치는 고통에 장원영은 ‘그만 하고 싶다’는 의도를 가지고 “질문 있습니다. 혹시 몇 번까지 있습니까?”라고 물었고, “14번까지”라는 조교의 대답에 “오늘만 네고해주시면 안 되겠습니까?”라고 말해 웃음을 자아냈다.

그러나 조교의 화만 불러온 현실 속에서, 장원영은 결국 극한 훈련을 계속하게 되었고 카이에게 "오자고 해서 죄송합니다"라고 사과하면서 보는 이들에게 큰 웃음을 선사했다.

장원영이 군복을 입고 등장한다는 소식에 팬들은 "살다 살다 장원영이 군복 입은 모습도 다 보고 오래 살 만한 일이다", "장원영은 군대를 뭐라고 생각한 걸까… 군대에서도 장원영이면 다 될 거라고 생각한 걸까… 하지만 현실은 그럴 것이다", "장원영이랑 동반 입대라면 한 번 더 다녀올 만하다" 등의 반응을 보이며 본 방송에 대한 기대를 더했다.

한편, 이는 28일 오후 5시 공개되는 예능 '전과자'의 '방학 특별편 3탄'으로, 엑소 카이와 장원영이 출연하는 '동반 입대' 에피소드다.

