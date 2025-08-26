넷마블, 뱀파이어 콘셉트 신작 게임 ‘뱀피르’ 출시

넷마블은 뱀파이어 콘셉트 신작 '뱀피르'를 26일 낮 12시에 정식 출시했다고 밝혔다.

'뱀피르'는 '리니지2 레볼루션' 주요 개발진이 참여한 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG)이다. 뱀파이어 콘셉트와 다크 판타지풍의 중세 세계관이라는 차별화된 소재를 전면에 내세운 것이 특징이다.

구글 플레이와 애플 앱스토어에서 게임을 다운로드하고 플레이할 수 있다. PC 버전은 공식 웹사이트를 통해 설치할 수 있다.

넷마블은 '뱀피르' 정식 출시와 함께 10개 월드, 30개 서버를 오픈했다. 이용자들은 모바일 리모트 서비스 '넷마블 커넥트' 앱을 통해 PC에서 실행 중인 게임을 원격으로 플레이할 수 있다.

'뱀피르'는 정식 출시를 기념해 게임 플레이만으로 영웅 형상, 영웅 무기, 영웅 탈것 등 풀세트를 획득할 수 있는 이벤트를 진행한다. 7일간 게임에 접속만 해도 30만 골드와 형상 11회 소환권 II 1개를 지급하는 출석 이벤트 등도 열린다.

이동통신사(SK텔레콤, KT) 결제 프로모션 이벤트를 통해 다양한 할인 혜택을 제공하며 구글 플레이 포인트 프로모션 이벤트를 진행, '뱀피르'에서 상품 결제 시 플레이 포인트 등급과 무관하게 1000원당 7포인트 적립을 지원한다.

김기환 기자 kkh@segye.com

