대구보건대, 인도네시아서 디지털 치과기공 교육

대구보건대학교는 인도네시아 치기공학과 학생들을 대상으로 디지털 치과기공 교과목 시범 교육을 진행했다고 26일 밝혔다. 학생들은 새로운 기술을 직접 체험하며 전문 역량을 쌓았다.

대학에 따르면 지난 19~20일 인도네시아 자카르타 보건산업기술대학 II 디지털 치과기공 센터에서 ‘신규 교과목 시범 교육프로그램’을 운영했다.

치기공학과 교수진이 ‘신규 교과목 시범 교육프로그램’을 마치고 현지 학생들과 기념촬영을 하고 있다. 대구보건대 제공

이번 프로그램은 국제협력선도대학 육성지원사업(ODA)의 일환으로 마련됐다. 신규 교과목의 도입과 정착을 위해 현지 치기공학과 3학년 재학생 60명을 대상으로 진행됐다.

시범 교육은 대구보건대가 2023년부터 구축한 디지털 치과기공 센터와 2024년 개발한 고정성 CAD/CAM 기공학 교재를 기반으로 운영됐다. 특히 지난 2년간 대학이 추진해 온 현지 교원 교육프로그램을 이수한 보건산업기술대학 II 담당 교원이 협력 교수로 참여해 교육의 현장 적용성과 지속성을 높였다.

‘고정성 CAD/CAM 기공학'을 주제로 한 교육과정으로 학생들은 이론 강의를 통해 최신 지식을 배우고, 실습 과정에서 첨단 디지털 치과기공 기술을 직접 다루며 학습 효과를 높였다. 이를 통해 현지 산업 수요에 맞춘 전문 역량을 기를 수 있는 기회가 제공됐다.

교육을 주관한 박광식 치기공학과 교수는 “이번 시범 교육은 ODA 사업을 통해 구축한 인프라와 교육 자원을 실제 교육과정으로 연결한 의미 있는 사례”라면서 “앞으로도 현지 교수진과 긴밀히 협력해 인도네시아 치기공학 교육의 질적 향상과 전문 인력 양성에 기여하겠다”고 말했다.

