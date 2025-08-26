대한전선, 카타르서 2200억원 규모 초고압 풀 턴키 프로젝트 수주

초고압 전력망 턴키 공사를 수행 중인 대한전선의 중동 현장 사진. 대한전선 제공

대한전선은 카타르 국영 수전력청에서 초고압 전력망 구축 프로젝트의 낙찰 통지서를 받았다고 25일 공시했다.

대규모 담수복합발전소에서 생산되는 전력을 카타르 전 지역으로 안정적으로 공급하기 위해 송전 시스템을 확장하는 사업이며, 낙찰 금액만 1800억원에 달하는 대규모 프로젝트다.

대한전선은 현지 최고 전압인 400kV와 220kV급 초고압 전력망의 설계부터 생산, 포설, 접속, 시험까지 전 과정을 ‘풀 턴키(Full Turn-Key)’ 방식으로 수행한다.

지난 21일에도 대한전선은 400억원 규모의 초고압 전력망 구축 프로젝트를 수주했다.

이번 수주는 대한전선의 초고압 케이블 기술력과 턴키 프로젝트 수행 역량의 우수성이 현지에서 종합적으로 인정받은 결과라는 평가가 나온다.

대한전선은 2008년부터 카타르 수전력청이 진행한 초고압 전력망 확충 프로젝트에 다수 참여해 글로벌 기업과의 경쟁에서도 지속적인 성과를 내며, 현지 주요 공급사로 입지를 다져왔다.

대한전선 관계자는 “카타르 등 중동 지역의 전력 인프라 수요가 지속 확대되는 만큼 중동 시장 공략을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]