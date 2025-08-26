DHL 코리아, 해외 물류 경쟁력 위해 수입 기업 지원 나서

DHL 코리아가 해외 물류 경쟁력을 높이기 위해 국내 수입 기업에 대한 지원에 나섰다.



DHL코리아는 한국수입협회와 수입 기업 지원을 통한 수입 진흥 및 무역 활성화 도모를 위해 업무 협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

25일 한지헌 DHL 코리아 대표가 한국수입협회와 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

전날 체결한 업무협약에 따라 양사는 한국수입협회 회원사들의 해외 물류 경쟁력을 높이고 무역을 활성화하는 등 각자의 전문성을 바탕으로 협력하기로 했다.

DHL 코리아는 한국수입협회 회원사를 대상으로 수출품 최대 60%, 수입품 최소 60%의 특별 할인 혜택을 제공한다.

또 수출입 프로세스, 운송장 작성 방법, 국가별 통관 요구사항 등에 대한 1대1 맞춤 해외 물류 컨설팅과 중소기업 실무자의 역량 강화를 위한 온·오프라인 교육 프로그램을 지원할 예정이다. 더불어 DHL 인천 게이트웨이 견학 프로그램을 운영해 회원사들의 수출입 물류 흐름 전반에 대한 이해도를 높일 계획이다.

한국수입협회는 회원사를 대상으로 DHL의 국제특송 서비스와 제휴 혜택을 안내하고 홈페이지 등의 채널을 활용한 온라인 마케팅을 포함한 공동 홍보 마케팅과 영업 부문에서 전문성을 발휘하기로 했다.

한지헌 DHL 코리아 대표는 “이번 한국수입협회와의 협약을 통해 국내 수입 기업들을 지원하고 이를 통해 국가 수입 산업 발전에 기여할 수 있게 되어 매우 기쁘게 생각한다”며 “국제특송 서비스 할인 혜택과 맞춤 물류 컨설팅, 교육, 견학 등 DHL 코리아가 보유한 역량과 인프라를 최대한 활용해 기업들을 적극 지원할 계획이니 회원사들의 많은 참여를 기대한다”라고 말했다.

박연직 선임기자 repo21@segye.com

