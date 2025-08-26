李대통령 "트럼프, 한미일 협력 중시…미리 日 만나 걱정 정리"

South Korean President Lee Jae Myung speaks during a meeting with President Donald Trump in the Oval Office of the White House, Monday, Aug. 25, 2025, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

이재명 대통령은 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "한미일 협력은 매우 중요한 과제"라며 "한미관계의 발전을 위해서라도 한일관계도 어느 정도 수습이 돼야 한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 백악관에서 열린 소인수회담 과정에서 트럼프 대통령이 한일관계와 관련한 기자의 질문에 "(한일 사이에) 위안부 문제 등 아주 민감한 이슈가 있는 것으로 안다. 과거의 일 때문에 한국과 일본이 잘 지내기가 어려운 것인가"라고 질문하자 이같이 답했다.



이 대통령은 "트럼프 대통령께서 한미일 협력을 매우 중시하고 계시기 때문에 제가 트럼프 대통령을 뵙기 전에 일본과 미리 만나서 (트럼프) 대통령께서 걱정할 문제를 미리 정리했다고 생각해주시면 좋겠다"고 언급했다.



이 대통령은 그러면서 "일본에 가서 이시바 시게루 총리를 만났을 때, 우리가 갖고 있던 많은 장애요소가 제거가 됐다는 생각이 들었다"고 했다.

<연합>

