포항시의회, 국민건강보험공단과의 소통 간담회 개최

경북 포항시의회는 25일 오전 국민건강보험공단과의 협력체계 강화를 위한 소통간담회를 가졌다고 밝혔다.

포항시의회는 25일 오전 국민건강보험공단과의 협력체계 강화를 위한 소통간담회를 가진뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시의회 제공

이날 간담회에는 시의회 김일만 의장, 김종익 의회운영위원장을 비롯 국민건강보험 남부지사(지사장 황재훈)·북부지사(지사장 강연재)등이 함께 자리했다.

참석자들은 포항 시민의 미래 건강 기반 구축을 위한 시의회와 건강보험공단의 역할에 대해 논의하고, 지역 맞춤형 건강 증진 정책의 필요성에 대해 공감대를 형성했다.

또한, 포항시의 스마트 건강시대 선도를 위한 다양한 현안들에 대해 논의하며 해결방안을 모색하는 시간을 가졌다.

김일만 의장은 “인구 고령화와 1인 가구의 증가 등으로 돌봄 서비스를 비롯한 촘촘한 복지 안전망 구축이 그 어느때 보다 중요하다”며 “포항 시민들의 건강한 삶의 구현을 위해 시의회와 건강보험공단과의 지속적인 협력을 기대하며, 포항시의회도 적극 협조하겠다”고 말했다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]