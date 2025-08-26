정보 저장 후 ‘폴더소비’… 영상은 ‘듣폴트’

KT가 광화문빌딩 이스트에서 진행한 ‘2025 Y트렌드 컨퍼런스’에서 Z세대가 선정한 다섯 가지 트렌드 키워드를 발표했다고 25일 밝혔다.

올해로 3회째인 Y트렌드 컨퍼런스는 KT 대학생 마케팅 서포터즈 ‘Y퓨처리스트’ 100명과 대학내일20대연구소가 협업해 최신 라이프스타일 키워드와 마케팅 아이디어를 공유하는 행사다. 이번에 발표된 Z세대 트렌드 키워드는 △폴더소비 △N놀러 △듣폴트 △Ai:tionship △셀고리즘 다섯 가지다.

폴더소비는 넘쳐나는 정보에 소외되지 않고자 일단 저장해두고 나중에 소비할 때 해당 정보를 활용하는 ‘저장형 소비’ 방식을 말한다. N놀러는 거창한 취미보다 가볍고 사소한 즐거움을 누릴 수 있는 여가 방식을 말하며 듣폴트는 영상을 눈으로 보기보다 배경음악처럼 틀어두고 즐기는 방식을 뜻한다. AI:tionship은 인공지능(AI)과 관계를 합성해 AI를 감정교류 수단으로 인식하는 새로운 관계 설정 방식을 말하며 셀고리즘은 알고리즘을 통해 자신이 좋아할 만한 콘텐츠를 추천받는 것을 넘어서 스스로 알고리즘을 길들이고 자신을 표현하는 수단으로 활용하는 트렌드를 일컫는다.

