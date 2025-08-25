[속보] 특검 “김건희 기소 시점 오는 29일로 예정…여전히 진술거부권 행사”

윤석열 전 대통령 부인 김건희 씨의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 이번 주 후반 김 씨를 기소할 방침이라고 밝혔다.

김건희 씨(왼쪽), 윤석열 전 대통령. 뉴시스

특검 관계자는 25일 오후 2시 30분 서울 종로구 특검 사무실에서 정례 브리핑을 갖고 “(김 씨 구속 기한 관련) 2차 만기가 이번 주 일요일(31일)이라 금요일(29일) 정도로 기소 시점을 잡고 있다”고 말했다.

그러면서 “다음번 조사 일정에 따라 달라질 수 있지만 일단은 그렇게 생각하고 있다”고 덧붙였다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 김 씨에 대한 구속 후 4차 피의자 조사를 진행하고 있다. 이날 조사에서 건진법사 전성배 씨의 청탁 의혹과 관련한 수사를 최대한 마무리한다는 방침이다.

김 씨는 구속 후 세 차례 조사 때와 마찬가지로 이날 조사에서도 진술 거부권을 행사 중인 것으로 알려졌다.

특검팀은 이날 조사를 마치고 한 차례 김 씨를 추가 소환해 조사하겠다는 방침이다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]