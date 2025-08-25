첩보 액션 가족 뮤지컬 ‘코드네임X’, 극장 용에서 관객과 만난다

국립박물관문화재단은 다음달 6일부터 10월19일까지 국립중앙박물관 ‘극장 용’에서 가족 뮤지컬 ‘코드네임X’를 선보인다고 25일 밝혔다. 국립박물관문화재단 제공

국립박물관문화재단은 다음달 6일부터 10월19일까지 국립중앙박물관 ‘극장 용’에서 가족 뮤지컬 ‘코드네임X’를 선보인다고 25일 밝혔다.

강경수 작가의 베스트셀러 ‘코드네임X’를 원작으로 하는 공연은 감각적인 스토리텔링과 무대예술이 결합해 색다른 재미와 감동을 전할 예정이다.

‘코드네임X’ 11살 소년 ‘강파랑’이 엄마의 낡은 노트를 통해 과거로 빨려 들어가면서 시작된다.

그는 비밀 첩보원 ‘바이올렛’과 파트너가 되어 세계 최대 첩보국 MSG의 기밀을 폭로하려는 협박범을 추적한다.

다섯 명의 용의자를 쫓는 과정에서 펼쳐지는 모험은 단순한 액션을 넘어 성장통을 겪는 어린 주인공의 용기와 선택, 그리고 책임의 의미를 따뜻하게 담아낸다. 작품을 통해 어린이뿐만 아니라 부모 세대까지 관객들은 깊은 울림을 받을 수 있다.

디스코, 팝, 록, 오케스트라 등 다양한 장르의 음악이 긴박한 첩보 액션에 역동성을 불어넣고, 개성 넘치는 캐릭터들이 펼치는 생동감 있는 연기는 극의 재미를 극대화한다.

실제 시간 여행을 떠나듯 생생한 몰입감은 물론 속도감 있는 전개와 예측할 수 없는 반전, 감동적인 결말은 남녀노소 모두에게 웃음과 감동을 선사한다.

티켓링크와 네이버 예약, 놀(NOL) 티켓에서 예매할 수 있다. 50% 조기예매 할인 등 혜택도 있다. 자세한 내용은 국립박물관문화재단 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

국립박물관문화재단 정용석 사장은 “온 가족이 함께 웃고 즐기며 마음을 나누는 특별한 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]