DGIST, 융합인재교육원 개원 문 열어

대구경북과학기술원(DGIST)은 ‘융합인재교육원 개원식’을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 25일 밝혔다.

디지스트 융합인재교육원은 첨단 과학기술 기반의 융합교육을 통해 창의적 문제 해결 역량과 도전정신을 겸비한 차세대 인재를 육성하기 위해 설립됐다.

융합인재교육원 개원과 과학창의학교 개강식이 열리고 있다. 디지스트 제공

출범 첫 해에는 달성군이 전액 지원하는 ‘과학창의학교’를 개교해 지역 학생들에게 디지스트의 우수한 시설과 교수진을 기반으로 차별화된 교육 프로그램을 제공할 예정이다.

디지스트는 이번 개원식을 계기로 융합교육과 연구 역량을 한층 강화하고, 글로벌 수준의 인재 육성 거점으로 자리매김한다는 방침이다.

이건우 총장은 “디지스트 융합인재교육원은 단순한 교육 공간이 아니라 창의와 도전의 가치를 실현하는 미래 인재 양성의 요람이 될 것”이라며 “디지스트가 가진 교육·연구 역량을 결집해 학생들이 스스로 문제를 발견하고 해결하는 능력을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 강조했다.

대구=김덕용 기자 kimdy@segye.com

