전국 대부분 지역 무더위 계속…일부는 소나기 [오늘날씨]

양산 쓴 시민. 뉴시스

월요일인 25일은 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지는 가운데 일부 지역에서는 비가 내리겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 27.5도, 인천 27.3도, 수원 26.1도, 춘천 24.4도, 강릉 28.1도, 청주 27.7도, 대전 27.2도, 전주 26.6도, 광주 26.7도, 제주 27.3도, 대구 27.1도, 부산 27.1도, 울산 25.8도, 창원 26.1도 등이다.

낮 최고기온은 서울 32도, 인천 30도, 수원 32도, 춘천 32도, 강릉 33도, 청주 35도, 대전 33도, 전주 33도, 광주 33도, 대구 35도, 부산 32도, 제주 33도로 예상된다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 최고체감온도가 35도 안팎까지 오르면서 매우 무덥겠으니, 온열질환 발생 가능성 등에 유의해야 한다.

중부지방과 전라권은 대체로 흐리겠고 경상권과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

인천과 경기 서해안, 충남 서해안, 전라 서해안에는 늦은 새벽부터, 그 밖의 수도권과 충남권은 오전부터, 강원 내륙과 산지, 충북, 그 밖의 전라권에는 오후부터 비가 내리겠다.

26일까지 이틀간 예상 강수량은 서울·인천·경기·서해5도 30~80㎜(많은 곳 인천·경기 북부 100㎜ 이상), 강원 내륙과 산지·대전·세종·충남·충북·광주·전남·전북 20~60㎜(많은 곳 강원 내륙, 충남, 충남 북부 80㎜ 이상)이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5~1.5ｍ, 서해 0.5~2.0ｍ로 예측된다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

