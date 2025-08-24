“국정 2인자로서 헌법상 책무 저버려”… ‘계엄 동조’ 판단

내란 특별검사팀(특검 조은석)이 24일 한덕수 전 총리에 대한 구속영장을 청구한 데에는 ‘국정 2인자’이자 행정부를 총괄하는 총리로서 헌법상 책무를 저버렸다는 판단이 결정적으로 작용했다.

총리가 대통령의 자의적 권한 행사를 견제해야 된다고 헌법에 명시돼 있진 않지만, 대통령제 국가임에도 의원내각제적 요소를 가미한 헌법 정신에 어긋나는 행위로 위헌·위법한 비상계엄 선포에 사실상 동조했다는 해석이다.

한덕수 전 국무총리가 22일 '12·3 비상계엄' 관련 내란·외환 사건을 수사하는 조은석 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 서초구 서울고등검찰청으로 출석하고 있다. 연합뉴스

박지영 내란 특검보는 브리핑에서 “국무총리는 행정부 내 대통령이 임명하는 유일한 공무원으로 헌법 수호 책무를 보좌하는 제1의 국가기관이자 대통령의 자의적 권한 행사를 사전에 견제·통제할 수 있는 헌법상 장치인 국무회의 부의장이기도 하다”며 “이런 지위와 역할 등을 고려해 구속영장을 청구했다”고 설명했다.



한 전 총리는 그간 헌법재판소와 국회 등에서 자신은 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포를 만류했다는 취지의 주장을 해왔다. 그러나 특검팀은 한 전 총리가 계엄 선포 전 윤 전 대통령에게 국무회의 소집을 건의한 일이 ‘계엄을 막기 위해서’가 아니라 ‘절차상 합법적 외관을 갖추게 하기 위한 것’이었다고 보고 있다.

특검은 한 전 총리가 계엄 선포 이틀 후인 지난해 12월5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 사후 계엄 선포문에 김용현 전 국방부 장관과 나란히 서명한 뒤 ‘사후에 문서를 만든 게 알려지면 또 다른 논쟁이 발생할 수 있다’며 폐기를 지시했다는 의혹과 관련해선 허위공문서 작성과 공용서류손상, 대통령기록물관리 등에 관한 법률 위반, 허위공문서 행사 혐의를 구속영장에 적시했다.



한 전 총리는 헌법재판소의 윤 전 대통령 탄핵심판에서 위증을 한 혐의도 받고 있다. 헌재에서 계엄 선포문에 대해 “언제 어떻게 그걸 받았는지 정말 기억이 없다”고 했던 그는 19일 특검 조사에선 “윤 전 대통령에게 선포문을 받았다”며 기존 진술을 번복한 것으로 알려졌다.

법원이 한 전 총리에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연 뒤 영장을 발부한다면 다른 윤석열정부 국무위원들 수사에도 탄력이 붙을 것으로 전망된다. 반대로 영장이 기각될 경우 특검 수사에 차질이 빚어질 것이라는 관측이 나온다.



윤 전 대통령의 부인 김건희씨 관련 여러 의혹을 수사하는 김건희 특검팀(특검 민중기)은 25일 오전 김씨와 ‘건진법사’ 전성배씨를 다시 불러 조사한다. 김씨가 특검에 출석하는 건 다섯 번째, 12일 구속된 후로는 네 번째다. 전씨는 구속 후 첫 조사다. 특검은 김씨 조사에서 일명 ‘3대 의혹’ 중 건진법사 청탁 의혹에 대해 집중적으로 캐물을 방침이다. 두 사람의 진술이 엇갈리거나 전씨가 기존 진술을 번복해 혐의를 일부 시인할 경우 대질신문이 이뤄질 가능성도 점쳐진다.



다만 김씨가 앞선 특검 조사들에서 대부분 진술거부권을 행사한 점을 고려하면, 대질신문이 이뤄질 가능성은 높지 않다는 관측이 나온다. 양측 진술이 동일하거나 상충하지 않을 경우 대질신문을 통한 실익이 적기 때문이다. 특검은 김씨의 구속기간이 만료되는 31일 전까지 추가 조사를 마친 뒤 구속 상태로 재판에 넘길 것이 유력하다.



세 특검 중 가장 먼저 수사기간을 한 차례 연장(30일)한 채해병 특검팀(특검 이명현)은 이날 김민정 전 국방부 검찰단 보통검찰부장과 유재은 전 국방부 법무관리관을 잇달아 불러 조사하는 등 수사를 이어갔다.

변세현·박아름·장민주 기자

