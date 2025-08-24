사용자·쟁의범위 놓고 소송전 우려… 재계 “조속 보완입법을” [與, 쟁점 법안 강행 처리]

더불어민주당이 밀어붙인 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정안)이 24일 국회 본회의를 통과하자 재계는 산업현장 혼란을 우려하며 조속한 보완입법을 촉구했다. 현장에서는 즉각 노사 갈등 격화와 법적 분쟁 증가에 대한 우려가 제기됐다. 반면 노동계는 “역사적 결실”이라며 환영했다.

법안 통과에 환호하는 노동계 24일 서울 여의도 국회 본회의에서 ‘노란봉투법’(노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안)이 통과되자 민주노총 양경수 위원장(앞줄 왼쪽 세 번째)과 조합원 및 진보당 당원들이 기뻐하고 있다. 허정호 선임기자

◆다단계 하청, 원청 상대 교섭 길 열려



6개월 후부터 시행되는 개정안의 핵심은 사용자 범위와 노동쟁의 대상을 확대한 노동조합법 제2조다. 제3조는 불법쟁의 행위에 대한 손해배상 책임·청구를 제한하는 내용을 담고 있다. 개정 노동조합법 제2조2호는 사용자의 개념에 ‘근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자’를 추가했다.



2·3·4차 하청기업의 근로자도 대기업 등 원청을 상대로 교섭을 요구할 길이 열렸다. 노란봉투법이 시행되면 수백·수천의 하청기업을 거느린 핵심 산업에서 1년 내내 교섭과 쟁의가 벌어지리라 우려하는 이유다.



개정법(제2조5호)은 ‘노동쟁의’의 정의도 넓혔다. 노동쟁의에 ‘해고·근로자의 지위 기타 대우 등 근로조건의 결정과 근로조건에 영향을 미치는 사업경영상의 결정’에 관한 주장 불일치로 발생한 분쟁 상태를 추가했다. 기존에는 ‘임금, 근로시간, 복지, 해고, 기타 처우’만 해당했다. 문제는 사업 경영상의 결정을 어디까지로 볼지다. 생사의 기로에 선 석유화학 산업은 강도 높은 구조개편을 예고한 상태지만, 개정법이 시행되면 이 역시 쟁의 대상이 돼 노사 갈등이 불가피하다. 기업의 해외투자·생산시설 이전 등도 쟁의 대상이 될 가능성이 있다.

24일 국회 본회의에서 '노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(노란봉투법)'이 여당 주도로 통과되고 있다. 연합뉴스

◆“현장 혼란 최소화 위한 보완입법을”



노란봉투법이 국회를 통과하자 재계는 강하게 유감을 표했다. 재계는 산업현장 혼란을 최소화하려면 조속한 보완입법이 필요하다고 강조했다. 한국경영자총협회와 대한상공회의소, 한국경제인협회, 한국무역협회, 중소기업중앙회, 한국중견기업연합회 등 경제6단체는 이날 입장문을 통해 “노동조합법상 사용자가 누구인지, 노동쟁의 대상이 되는 사업경영상 결정이 어디까지 해당하는지도 불분명해 이를 둘러싸고 향후 노사 간에 법적 분쟁이 발생할 수밖에 없다”고 밝혔다.



경제6단체는 “국회는 산업현장의 혼란이 최소화되도록 보완입법을 통해 사용자 범위와 노동쟁의 개념을 명확히 할 필요가 있다”며 “정부에서도 유예기간 동안 경제계와 긴밀한 소통을 통해 충실히 보완조치를 마련해야 할 것”이라고 요청했다. 이들 단체는 “또한 글로벌 스탠더드에 따라 대체근로 허용 등 주요 선진국에서 보장하고 있는 사용자의 방어권도 입법해 노사관계 균형을 맞춰주길 바란다”고 호소했다.



건설업계 한 관계자는 “건설업 특성상 하도급 공사가 이뤄질 수밖에 없는데, 노동자와의 교섭 의무를 원청이 지게 된다면 무분별한 시위, 쟁의 행위나 교섭 요청으로 공사에 지장이 생길 가능성이 높을 것”이라며 “양대 노총 간 대립도 심화해 공사 기간이나 공사비 상승 우려가 있다”고 토로했다. 한 대기업 관계자는 “경영상 결정이 근로조건에 영향을 미치지 않는 것은 거의 없기 때문에 사실상 모든 분야가 쟁의행위 대상이 되는 결과가 초래됐다”고 암담해했다.



노동계는 일제히 환영 입장을 밝혔다. 민주노총은 국회 본청 앞 계단에서 기자회견을 열고 “‘일하는 노동자는 누구나 단결하고 사용자와 교섭할 권리가 있다’는 이 단순하고도 분명한 진실을 20년 만에 법으로 새겨 넣었다”고 했다. 이들은 “20년이 넘는 세월 동안 수많은 열사가 쓰러졌고, 노동자들은 피와 땀으로 거리를 메우며 외쳐왔고, 오늘의 성과는 그 숭고한 희생이 만든 역사적 결실”이라고 의미를 부여했다.

송은아·이강진·이지민 기자

