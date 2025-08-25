LG, 글로벌 상업용 세탁가전 사업 확대

기업간거래(B2B) 중심의 사업 다각화를 추진 중인 LG전자가 북미와 유럽을 중심으로 빠르게 성장 중인 글로벌 상업용 세탁가전 사업을 확대하고 나선다.



24일 업계에 따르면 LG전자는 올해 한국 시장에 선보인 ‘LG 프로페셔널’을 연내 북미와 유럽 시장으로 확대할 방침이다. LG 프로페셔널은 LG전자의 상업용 대용량 세탁·건조기 라인업으로 가정용 시장에서 축적한 노하우를 상업용 B2B 시장에 적용했다. 세탁물을 분석해 최적의 세탁·건조 코스를 설정하는 인공지능(AI), 세탁통의 진동과 회전을 감지해 최적의 움직임으로 세탁 시간을 단축하고 히터 방식보다 에너지 효율성이 높고 옷감 손상도가 낮은 저온 제습 방식의 인버터 히트펌프 등이 탑재됐다.



LG전자는 글로벌 상업용 세탁·건조 시장에 진출한 것은 미국에서 소용량 제품을 출시한 2008년부터지만, 최근엔 대용량 제품에서도 본격적인 성과를 내고 있다.



지난해 미국 2위 세탁 솔루션 기업 ‘워시’에 이어 올해 미국 1위인 ‘CSC 서비스웍스’에 상업용 세탁기 공급을 시작한 것이다. LG전자가 꾸준히 업계 대표 전시회로 꼽히는 독일 ‘텍스케어’, 미국 ‘클린쇼’ 등에 참가해 인지도를 높이고 제품 경쟁력을 강화한 결과라는 평가가 나온다. LG전자는 23일(현지시간) 미국 올란도에서 열리는 ‘클린쇼 2025’에도 참가해 약 231㎡ 규모의 전시 공간(사진)을 마련하고 자사 상업용 세탁가전 제품 라인업을 총망라해 전시한다.



B2B 고객의 다양한 사업 환경을 고려해 통합관리 솔루션도 선보인다. LG전자의 상업용 세탁가전 전용 앱 ‘런드리크루’는 기기 원격 제어 외에도 오류 알림, 스마트 진단 등 다양한 기능으로 에너지 효율성과 관리 편의성을 높여주는 서비스다. 최근 글로벌 진출 확장을 위해 다국적 결제 모듈을 업데이트하는 등 서비스 고도화에 나섰다. LG전자는 이미 자체 관리 솔루션을 보유해 런드리크루 도입이 어려운 기업엔 B2B 고객이 각자 상황에 맞는 독자적인 관리 솔루션을 개발해 사용할 수 있도록 별도 지원 중이다.



LG전자의 이 같은 행보의 배경엔 상업용 세탁 시장의 뚜렷한 성장성이 자리한다. 글로벌 시장조사업체 스카이퀘스트는 글로벌 상업용 세탁 시장이 2032년까지 약 108억달러(약 15조1038억원) 규모로 성장할 것으로 전망했다.

이동수 기자 ds@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]