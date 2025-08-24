[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 25일 (월요일)

쥐

96년생 실패 뒤에 숨어있는 원인을 찾아내라.

84년생 실패를 해도 자신감부터 회복하라.

72년생 깊은 확신을 갖고 자신을 믿길 바란다.

60년생 처세술이 필요하고 타이밍을 맞춰라.

48년생 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다.

36년생 용기를 내서 한발 내딛는 것이 좋다.

소

97년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다.

85년생 자기 페이스를 끝까지 유지하자.

73년생 윗사람과의 관계를 원만하게 유지해라.

61년생 자녀가 하는 행동이 못마땅해도 지켜보라.

49년생 생각대로 안 된다면 침묵으로 일관하라.

37년생 전진하기 힘들 때는 잠시 쉬어 가라.

범

98년생 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다.

86년생 한번 실패에 좌절하지 말자.

74년생 어두운 곳보다 밝은 곳으로 향하라.

62년생 상대방의 좋은 점을 먼저 생각해라.

50년생 일을 제대로 구분하면 일이 편해진다.

38년생 일부러 저지른 실수가 아니라도 책임져라.

토끼

99년생 얼렁뚱땅 넘어가려는 행동은 삼가라.

87년생 일에 포커스를 맞추어라.

75년생 쓸데없는 자기과시는 위상을 추락시킨다.

63년생 이론과 실제의 차이로 일의 속도가 더디다.

51년생 무리수를 두지 말고 제자리에 멈추어라.

39년생 필요한 것은 그냥 받아들이는 게 좋다.

용

00년생 모으지 말고 분산하는 방법을 택하라.

88년생 업무로 인한 스트레스가 많다.

76년생 좋은 기회가 도래할 것이니 준비해라.

64년생 마음이 심란하지만 길함이 있는 법이다.

52년생 향락에 만족하면 명예에 손상을 가져온다.

40년생 대범하게 임하는 사람이 사람은 나타난다.

28년생 장기적인 안목을 기르면서 현실에 적응해라.

뱀

01년생 양다리를 걸쳐놓고 저울질 해 보라.

89년생 자금문제로 고민하는 운이다.

77년생 가만히 있으면 중간은 간다

65년생 상대방을 먼저 생각하는 여유를 가져라.

53년생 상황을 지켜보는 것도 좋을 듯하다.

41년생 손해본다고 속상해하지 마라.

29년생 사업자는 기업의 체질개선이 필요하다.

말

02년생 동업이나 협조 할 일에 나서지 마라.

90년생 식구가 늘어날 수 있는 즐거운 날이다.

78년생 안일한 생활에 젖으면 빈약한 삶이 된다.

66년생 일이 발생하면 놀라움이 더해진다.

54년생 섣부른 판단과 약속을 조심하라.

42년생 뜻밖의 장애로 일이 더디어질 수 있다.

30년생 오라는 곳은 없어도 갈 곳은 많다.

양

03년생 자신 있게 추진하면 원하는바 이룰 운.

91년생 버릴 것은 미련 없이 버리고 나가야 함.

79년생 예지력이 강해지니 창의력을 발휘하라.

67년생 각자의 가정 속에 문제는 있는 법.

55년생 상대방의 심중을 헤아리면서 밀고가라.

43년생 감언에 현혹되지 말고 하던대로 해라.

31년생 건강이 호전되고 컨디션이 좋아진다.

원숭이

04년생 적당한 선에서 마무리할 것.

92년생 서운함을 버리고 새로운 마음으로 임하라.

80년생 정신적인 고통을 견디기가 훨씬 어렵다.

68년생 서로간의 입장을 생각하면서 매듭지어라.

56년생 솔선수범하면서 지켜나가면 모두가 따른다.

44년생 마음먹은 대로 진행되는 좋은 날이다.

32년생 노력한 일의 결과가 신통치 않다.

닭

05년생 문서 잡을 운 있으니 적극 나서 보라.

93년생 허점을 드러내면 돌이킬 수 없다.

81년생 소중한 친구라면 성의를 다할 줄 알라.

69년생 상반된 이미지를 추구하는 것은 좋지 않다.

57년생 무지몽매한 사람과의 대화는 어렵다.

45년생 서운한 마음을 오래 두면 마음에 병이다.

33년생 막역해도 금전문제가 연루되면 감정상한다.

개

06년생 다정다감한 언행이 필요한 때이다.

94년생 사업계획이 있다면 밀어붙여라.

82년생 남의 입장을 대변하는 일은 부담이 크다.

70년생 능력 밖의 것을 탐하지 마라.

58년생 감당하지 못할 거라면 애초에 시작마라.

46년생 집착은 자신을 병들게 한다는 사실이다.

34년생 직업적인 어려움은 누구나 느낀다.

돼지

95년생 마침내 때가 오니 고생을 씻을 수 있다.

83년생 자신을 드러내고 싶지만 아직은 이르다.

71년생 문제 해결을 위한 쪽으로 관심을 두라.

59년생 활동적인 방향으로 밀고 나가라.

47년생 아쉬움이 클수록 만족감은 떨어진다.

35년생 편견에 사로잡혀 일을 그르치지 마라.

