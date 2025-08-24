롯데홈쇼핑, 5개국 현지 연결 글로벌 라방 진행… '쇼핑은 해외로' 특집전

롯데홈쇼핑은 라이브커머스 '엘라이브'를 통해 미국과 프랑스, 일본, 뉴질랜드, 이탈리아 등 5개국에서 생중계하는 라이브방송(라방)을 선보인다고 24일 밝혔다.

글로벌 특집전 '쇼핑은 해외로'는 해외 현장 생방송 형식이다. 오는 25일부터 29일까지 오전 11시와 오후 8시 하루 2회 진행된다.

롯데홈쇼핑 제공.

오프닝 방송에서는 허수지 쇼호스트가 비행기에 탑승하는 모습을 연출해 시청자에게 쇼핑을 위해 여행하는 경험을 제공한다.

롯데홈쇼핑은 라방을 통해 미국의 캐주얼 브랜드 '폴로'와 프랑스 프리미엄 유제품 '마리안느 캉탕', 일본의 라멘 체인 '이치란' 등 각 나라를 대표하는 상품을 선보일 예정이다.

롯데홈쇼핑 관계자는 "고객에게 현지 인기 상품을 생생하게 소개하기 위해 글로벌 현장 생중계를 하게 됐다"며 "해외 현장 생중계를 확대해 글로벌 라이브커머스 플랫폼의 입지를 강화하겠다"고 말했다.

한편 롯데홈쇼핑은 지난 1월부터 국가별 특화 상품을 소개하는 글로벌 라방을 운영해왔다. 해외직구에 어려움을 겪는 중·장년층 고객을 위해 차별화 쇼핑 경험을 제공하기 위해서다. 론칭 이후 현재까지 누적 조회수는 100만회를 돌파했다. 방송당 평균 조회수는 일반 방송 대비 최대 10배에 달한다.

김기환 기자 kkh@segye.com

