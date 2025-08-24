인천 도화동 서희스타힐스 민간임대 공가 24세대 매각

인천 미추홀구 도화동 소재 서희스타힐스아파트 공가 24세대가 공개 매물로 나왔다. 24일 인천도시공사(iH)에 따르면 이번 세대는 기존 임차인의 퇴거로 발생한 것으로 전용 59㎡ 16세대, 74㎡ 8세대다. 즉시 입주가 가능하다.

앞서 공사는 지난 6월 기존 임차인 대상의 우선 분양을 벌인 바 있다. 참여 자격은 매각 공고일 기준 국내 거주 중인 주민등록상 만 19세 이상의 성인이다. 최초 입찰 예정금액은 감정평가액 기준 59㎡ 평균 2억9100만원, 74㎡ 3억5100만원이며 최고가 낙찰 방식으로 결정된다.

향후 절차는 9월 1∼2일 입찰, 3일 개찰, 4∼5일 낙찰자 계약의 순서로 진행된다. 계약금은 입찰보증금(입찰액의 10%)으로 대체되며 계약 후 3개월 내 나머지 잔금을 납부해야 한다.

도화 서희스타힐스는 단지 내에 초등·중학교·고교가 있어 교육 여건이 우수하다. 또한 인근으로 인천지방합동청사, 청운대 인천캠퍼스, 영화관·병의원·학원·식당·생활필수업종이 입주한 복합쇼핑몰이 있다. 도보 10분 거리에는 수도권지하철 1호선 도화역과 제물포역이 위치한다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

