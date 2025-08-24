'내생활' 준수, 父 이종혁 연기 저격 "내가 훨씬 잘 할것 같다"

배우 이종혁의 아들 준수가 아빠의 연기를 저격하는 발언으로 스튜디오를 놀래켰다.
24일 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에서는 배우 이종혁의 아들 '탁준형제(탁수와 준수)'의 인생 첫 형제 여행이 그려진다.
이날 여행을 위해 만난 두 형제는 훌쩍 성장한 모습으로 등장했고, 아빠 이종혁을 닮은 큰 키와 훈훈한 비주얼로 패널들의 시선을 사로잡는다.
화면으로 시청하던 이종혁도 "와 진짜 많이 컸다"며 자식들의 성장에 놀라움을 표한다.
'탁준형제'는 순천 드라마 촬영장에 방문했고 준수는 "실제 드라마 촬영장을 체험해보고 싶다"며 첫 여행 목적지로 선정한 이유를 밝힌다.
두 형제는 촬영장에서 즉석 연기 연습에 돌입하고 대본에 몰입하며 진지한 모습을 보인다.
이어 준수가 "아빠 연기를 보면서 엄청 잘한다고 생각한 적 없다. 내가 훨씬 잘할 것 같다"는 깜짝 발언으로 모두를 놀래킨다.
이를 들은 배우 아빠 이종혁의 반응이 어떨지 관심이 집중된다.
'탁준형제'의 여행기는 24일 일요일 오후 7시 50분 '내 아이의 사생활'에서 만나볼 수 있다.
