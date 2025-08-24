무대와 객석 경계 허문 ‘슬립 노 모어’… “체험할 수 있는 모든 예술적 가치 있어”

‘슬립 노 모어’가 대한민국 공연 역사에 새로운 기록을 세우고 있다. 1970∼80년대 아시아 최대 극장으로 충무로 영화판의 전성시대를 구가했던 옛 대한극장 7개 층을 통으로 새로 단장한 ‘매키탄 호텔’에서 밤마다 펼쳐지는 관객몰입극이다. ‘슬립 노 모어가 왔다’는 입소문만으로 프리뷰 공연이 매진을 기록했다. 영화 거장 히치콕 풍 누아르로 재해석한 셰익스피어의 맥베스가 펼쳐지는 ‘매키탄 호텔’ 내부 공간의 강렬한 미장센과 리얼함은 입이 떡 벌어질 수준이다. 1930년대 스코틀랜드 호텔을 재현하기 위해 초기 제작비로만 250억원이 투입됐는데 국내 공연 역사상 최대 규모로 추정된다. 역대급 무대의 제작자는 이머시브콘텐츠 기획·제작사 미쓰잭슨의 박주영 대표. 10여 년 전 뉴욕 출장길에 ‘슬립 노 모어’를 처음 만난 후 국내 관객에게 선사하기까지 그야말로 ‘산을 옮기는 수준의 역경’이 있었다고 한다. 최근 세계일보와 매키탄 호텔에서 만난 박 대표는 “처음부터 이 공연은 미술과 건축 음악과 조명 등 인간이 체험할 수 있는 모든 예술적 가치를 다 가지고 있다고 생각했다. 그런 경험을 한국 관객에게 선보이고 싶었다”며 “지난한 과정일 것이라고 생각했지만 실제로 정말 산을 옮기는 정도의 힘든 과정이 있었다”고 말했다.

20일 서울 중구 매키탄 호텔에서 열린 ‘슬립노모어’ 미디어 간담회에서 미쓰잭슨 박주영 대표가 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

“2013년 영화 투자·배급분야에서 일하던 당시 뉴욕에서 ‘슬립 노 모어’를 봤는데 히치콕 영화 안에 내가 들어간 경험이더라고요. 평소 스크린과 객석의 경계를 허물고 싶다는 고민을 하던 차라 너무 반갑고 한국 관객과 이 특별한 경험을 공유하고 싶다는 생각을 하고 그때부터 국내 공연을 추진하게 됐죠.”

뉴욕에서만 14년 동안 공연되고 상하이에선 초대박을 터트렸지만 애초 대학가 실험극으로 출발한 작품이다. 이를 만든 ‘펀치드렁크’ 역시 예술성이 강한 창작집단. 그래서 박 대표는 오랫동안 그들의 예술세계를 제대로 서울에서 펼쳐 보일 수 있다는 확신을 주기 위한 신뢰관계 형성에 노력했다고 한다. 그렇게 준비하다 2018년 국내 공연이 결정되고 최대 관건인 공연장도 최적 후보지를 찾았지만 ‘코로나19’라는 예상치 못한 변수가 생겨났다. 결국 수년간 다시 숙성과정을 거쳐 지난 20일 정식 개막했다.

대한극장이 ‘맥키탄 호텔’로 변신한 과정도 극적이다. 연면적 3000평 이상으로 관객이 쉽게 찾아올 수 있는 역세권이면서 장기 공연이 가능한 곳을 찾기 위해 서울에서만 100여개 이상의 공간을 살펴봐야했다. 병원·호텔에 웨딩홀이나 학원·학교도 후보군이었다. “정말 다양한 공간들을 봤어요. 아무래도 피날레 장면을 구현하기 위해 층고가 높은 공간을 선호하다 보니 웨딩홀이나 방송국 스튜디오로 썼던 공간을 위주로 많이 봤죠.”

지난 21일 서울 중구 매키탄 호텔(옛 대한극장)에서 정식 개막한 ‘슬립 노 모어’에서 배우 뒤로 보이는 가면을 쓴 관객들이 극에 몰입해 있다. 미쓰잭슨 제공

2023년 어느 날에도 남산 인근 후보지를 보러 가던 중 우연히 대한극장 건물이 박 대표 시야에 들어왔다. 충무로역 바로 옆 단독건물인 데다 극장인 만큼 층고도 높은 최적 후보였다. 마침 대한극장 측은 새로운 활로를 찾던 터였다. 6개월에 걸친 검토 끝에 ‘슬립 노 모어’의 가치를 인정한 대한극장 측과 협력관계를 구축할 수 있었다.

공사가 시작되면서 대한극장 내 11개 극장은 대부분 평탄화됐다. 내부를 1930년대 스코틀랜드풍의 매키탄 호텔로 다시 짓는 데만 1년 이상이 소요됐다. 설계 단계에서부터 한 치의 타협도 없었다. 박 대표는 “이 공연에 활용되는 모든 요소가 다 목적이 있어야 한다”며 “‘하나의 소품을 놔도, 하나의 가구를 놔도 다 이유가 있다’고 생각하고 준비했다”고 설명했다. 영국 창작진과 협업하여 1년 동안 건축 설계를 진행했고, 무대에 보이는 가구나 소품은 물론 바닥의 먼지 한 톨까지도 연출 의도가 담긴 디테일로 구성했다.

‘슬립 노 모어’의 한 장면. 미쓰잭슨 제공

그 결과 초기투자비만 250여억원이 투입됐다. 국내 공연사상 드문 규모다. 박 대표는 “대극장 뮤지컬의 5~10배 물량에 달하는 규모”라며 “공연장을 새로 짓는 것과 같았기 때문에 역대급 제작비라고 보실 수 있을 것”이라고 했다.

제작비 대부분은 공연장 구축과 세트·인테리어에 집중됐다. “국내에서 구할 수 없는 가구·소품을 해외에서 공수했고, 수백 개의 하이엔드 조명과 음향 장비까지 장착했다”며 “세계관을 구현하는 데 가장 큰 비용이 들었다”고 설명했다.

‘슬립 노 모어’의 한 장면. 미쓰잭슨 제공

“스토리와의 개연성, 현실성, 진정성이 제일 중요합니다. 그것이 이 작품의 가치거든요. 보시는 것들은 다 저희가 직접 만든 겁니다. 저희 워크숍 공간이 따로 있어서, 디자이너들이 매일 모여 소품을 한땀 한땀 손수 제작하고 있습니다. 작은 책자, 편지, 성냥갑 같은 소품 하나까지도 전부 저희가 직접 만들었어요.”

음향 역시 뉴욕·상하이보다 훨씬 진보한 설계·시공이 이뤄졌다. 몰입형 사운드 시스템인 ‘사운드스케이프’를 개발한 독일 d&b 제품이 채택됐는데 박 대표는 “완전한 몰입 경험을 위해 세계 최고 수준의 장비를 썼다. 상하이나 뉴욕에서도 들을 수 없는 최고 사양의 이머시브 사운드 장치로서 시각·촉각·후각도 자극되지만, 특히 청각만큼은 세계 어디에도 뒤지지 않는 최고의 경험을 드릴 수 있다고 자부한다”고 말했다.

‘슬립 노 모어’의 한 장면. 미쓰잭슨 제공

공간 규모부터 ‘매키탄 호텔’은 본진격인 뉴욕이나 상하이보다 크다. 4층 규모 뉴욕 공연장에서 활약했던 출연진 일부는 서울 공연장을 처음 둘러본 후 더 커진 규모에 감동해서 눈물을 보였을 정도라고 한다.

박 대표는 이 공간에서 가장 마음에 드는 구역으로 4층에 재현된 맨덜레이 바를 꼽았다. 그는 “뉴욕·상하이 공연에는 단층이라 잘 안 보였던 거대 장면을 여기서는 사방에서 (위에서도, 옆에서도) 볼 수 있다”고 설명했다.

‘슬립 노 모어’의 한 장면. 미쓰잭슨 제공

‘슬립 노 모어’의 한 장면. 미쓰잭슨 제공

벤허, 타이타닉 등 걸작영화가 초대형 스크린으로 상영됐던 7층 대형극장 구조를 살린 병원으로 가는 언덕길도 공간 전체를 둘러싸는 음악이 흘러내리는 순간 그냥 서서 음악을 듣는 것만으로도 하나의 영화를 보는 것처럼 감동이 느껴진다고 박 대표는 전했다. “대한극장의 유산을 매우 아름답게 살려 놓아서 볼 때마다 감격해요. 이렇게 멋진 공간, 멋진 장면은 대한극장이 아니었으면 있을 수가 없거든요.”

박 대표는 가장 어려웠던 순간에 대해 “영화관을 1930년대 호텔로 바꾸는 과정 그 자체였다”며 “관객이 온전히 몰입하고 배우가 편히 이동할 수 있는 환경을 만들기 위해 신경 쓰지 않은 부분이 없었다”고 말했다. 그는 “미술·디자인·조명·음향 등 모든 영역에서 최고를 보여주겠다는 집단 지성과 창의력으로 결과물을 만들었다”며 “스스로에게 도전한다는 포부로 임했다. 그 노력을 알아봐 주셨으면 한다”고 강조했다.

‘슬립 노 모어’의 한 장면. 미쓰잭슨 제공

‘슬립 노 모어’의 한 장면. 미쓰잭슨 제공

100여개 넘는 공간을 돌아다니며 다양한 인물과 사건을 만나 스스로 이야기를 만들어나가야 하는 ‘슬립 노 모어’를 어떻게 관람하는 요령으로 박 대표는 ‘조우(遭遇·우연한 만남)’를 추천했다.

“인생을 우리가 어렸을 때부터 계획을 하고 살진 않잖아요. 살다 보면 이런 사람도 만나고 저런 길도 가고, 그런 인생처럼 그냥 조우하는 거죠. 발길 이끄는 대로 가면서 퍼즐을 맞춰가는 게 핵심이다. 대신 최대한 많이 보시기를 권장해 드립니다.”

박성준 선임기자 alex@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]