박하선, 이웃 주민에 ‘협박’ 당했다…“흉기 들고 찾아와” 무슨 일?

배우 박하선이 과거 이웃에게 협박을 받았던 충격적인 경험을 털어놓는다.

배우 박하선이 과거 이웃에게 협박을 받았던 충격적인 경험을 털어놓는다. 뉴스1

오는 25일 방송되는 MBC 에브리원 범죄 분석 코멘터리 쇼 ‘히든아이’에서는 일상 속에서 벌어진 믿기 힘든 사건들을 집중 조명한다. 특히 프로파일러 권일용이 함께하는 ‘범죄 규칙’ 코너에서는 상상하기 어려운 이웃 범죄 사례가 소개된다.

이날 방송에서는 한 남성이 아파트 베란다 창문을 통해 불과 15초 만에 같은 집에 세 차례 침입하는 장면이 공개된다. 그는 집주인의 속옷을 훔치고 냄새를 맡는 모습까지 보였고, 이를 본 현직 형사 이대우는 “한두 번 해본 솜씨가 아니다”라며 놀라움을 감추지 못했다. 소유 역시 “그만 해라 진짜!”라며 분노를 터뜨렸다.

MBC 에브리원 ‘히든아이’ 갈무리

이어 스튜디오에서는 ‘가장 안전해야 할 집’에서 벌어진 사건들이 연이어 소개되며 충격이 이어졌다. 이 과정에서 박하선은 과거 아랫집 주민이 흉기를 들고 찾아와 협박했던 경험을 고백해 모두를 놀라게 했다.

‘현장 세 컷’ 코너에서는 휴가철 비행을 악몽으로 만든 기내 난동 사건이 다뤄진다. 한 여성은 기내에서 “10년 전에 네가 날 죽였잖아!”라고 소리치며 승무원을 향해 발길질을 퍼부었다. 제압을 위해 포승줄이 사용됐지만, 그는 이를 풀어헤치고 비상문까지 열려고 시도하며 승객들을 극도의 공포에 몰아넣었다.

MBC 에브리원 ‘히든아이’ 갈무리

‘라이브 이슈’ 코너에서는 한 가정을 파탄으로 몰고 간 끔찍한 이혼 사건이 조명된다. 겉으로는 자상한 남편으로 알려졌지만, 실제로는 아내의 수입에 의존하며 여러 여성과 외도를 일삼던 인물이었다. 아내가 빌려준 돈을 갚으라고 요구하자 그는 오히려 이혼을 요구했고, 아내가 이에 응하지 않자 결국 9살 딸 앞에서 아내를 살해하고 장모까지 공격하는 참혹한 범행을 저질렀다.

재판 과정에서는 남편의 누나가 아내 유가족에게 충격적인 발언을 쏟아내 현장을 싸늘하게 만들기도 했다. 이에 대해 권일용은 “아내가 아닌, 효용가치 떨어진 대상으로 보고 범행을 저질렀던 것”이라고 분석했다.

사회적 충격을 안긴 사건들을 파헤치는 ‘히든아이’는 오는 25일 오후 7시 40분 방송된다.

김지수 온라인 뉴스 기자 jisu@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]