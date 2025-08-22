김건희특검, ‘양평고속道 노선변경 특혜 의혹’ 양평군청 등 10여곳 압수수색

김건희 특별검사팀이 ‘양평고속도로 노선변경 특혜 의혹’과 관련해 양평군청 등에 대한 압수수색에 나섰다.

22일 특검팀은 “오늘 오전부터 양평고속도로 종점부 변경 의혹사건 등과 관련해 양평군청 등 10여곳에 대한 압수수색을 실시하고 있다”고 밝혔다. 특검이 이 의혹과 관련해 양평군청을 압수수색 한 건 이번이 처음이다.

양평고속도로 노선변경 의혹은 2023년 국토부가 서울∼양평고속도로 사업을 추진하며 종점 노선을 김건희씨 일가의 선산과 토지가 있는 곳으로 변경해 특혜를 주려했다는 내용이다.

사업 원안인 양서면 종점 노선은 2021년 예비타당성 조사까지 통과했는데 국토부가 2023년 5월 돌연 김씨 일가 땅이 소재한 강상면 종점 노선을 검토하면서 특혜 의혹이 제기됐다. 논란이 일자 원희룡 당시 국토부 장관은 그해 7월 사업 백지화를 선언했다. 같은 달 원 전 장관, 전진선 양평군수와 군 공무원들은 직권남용 혐의로 고발당했다. 강상면으로 고속도로 노선 변경을 요청한 양평군수 출신 국민의힘 김선교 의원 역시 같은 혐의로 고발당했다.

앞서 특검팀은 지난달 14일 이 의혹과 관련해 국토교통부 장관실, 한국도로공사설계처, 사업 당시 용역을 맡았던 동해종합기술공사 등을 압수수색했다. 지난 19일엔 증거은닉 혐의로 동해종합기술공사 사무실과 직원 2명을 재차 압수수색했다. 당시 특검은 압수수색 영장에 원 전 장관을 피의자로 적시한 것으로 알려져 조만간 원 전 장관에 대한 조사도 이뤄질 것으로 보인다.

장혜진 기자 janghj@segye.com

