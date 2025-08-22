화장품수출협회 산하 아카데미, 실무자 위한 공동 연구회 개최

한국화장품수출협회 산하 국제 코스메틱 마케팅 아카데미(CIMA)는 9월17일부터 11월12일까지 화장품 업계 실무자들을 위한 공동 연구회 ‘코스메틱 브랜드 팩토리’(CBF)를 처음으로 개최한다고 22일 밝혔다.

주최 측에 따르면 이번 프로그램은 화장품 업계 경력 3~7년차 실무자를 대상으로 시장 트렌드 조사부터 브랜드 기획, 디자인·패키징, 마케팅·유통, 글로벌 인증 및 진출 전략까지 산업 전 과정을 협업 스터디 형태로 학습할 수 있도록 구성됐다. 이를 통해 참가자들은 실무 역량을 강화하고, 업계 전문가 및 성공 브랜드 대표와의 실질적인 협업 기회를 가질 수 있다는 설명이다.

CIMA 관계자는 “CBF는 책임판매업자 3만명 시대를 맞아 ‘K뷰티’ 수출 성장을 견인하는 주역인 소규모 화장품 브랜드의 글로벌 경쟁력 강화를 지원하기 위해 기획됐다”고 말했다. 그는 그러면서 “특히 이번 프로그램은 2개월 간 매주 수요일 진행돼 CIMA가 추구하는 ‘실무 중심 교육 + 네트워킹 강화’의 핵심 모델로 자리매김할 예정”이라고 덧붙였다.

한 기수 당 운영 규모는 6~8명 내외로, 참가자는 온라인 지원서와 사전 인터뷰 및 브랜드 자료 평가를 거쳐 선발된다. 이번 프로그램은 한국화장품수출협회, 이와세코스파 한국, 인핸스비, 더마프로가 공동 주관하며, 수료자에게는 CIMA 아카데미 공식 수료증이 발급되고 추후 기수별 연계과정에 참여하게 된다. 우수 참가자에게는 협회 활동 및 협업 기회도 제공된다.

2018년 화장품 산업의 수출 진흥을 위해 설립된 한국화장품수출협회는 현재 100여 개의 화장품 수출기업이 회원사로 참여하고 있다.

베이징=이우중 특파원 lol@segye.com

