소방관도 숨지고, 시민도 괴롭다… 이태원 참사 상처는 여전히 진행형

2022년 11월 서울 용산구 이태원역 1번출구에 마련된 참사 희생자 추모공간을 지나는 시민들이 추모를 하고 있다. 뉴시스

이태원 참사 구조에 나섰던 소방관들이 잇따라 숨진 가운데, 사고를 직접 겪지 않은 시민들 역시 장기간 트라우마에 시달리고 있다는 연구 결과가 나왔다. 참사를 언론과 SNS를 통해 간접적으로 접했을 뿐인데도, 1년 반이 지난 지금까지 부정적 감정이 여전하다는 것이다.

22일 학계에 따르면 이영주 연세대 교육연구소 연구원과 김시형 성균관대 외상심리건강연구소 연구원은 지난해 3월 29일부터 4월 4일까지 만 20∼39세 일반인 600명을 대상으로 온라인 설문을 진행했다. 그 결과, 응답자의 절반이 넘는 322명(53.7%)이 “이태원 참사 소식을 접하고 매우 혹은 꽤 슬프고 괴로웠다”고 답했다. 참사 발생(2022년 10월 29일) 이후 1년 6개월 가까이 지나 이뤄진 조사지만, 여전히 강한 부정적 감정이 확인된 셈이다.

연구팀은 “다른 스트레스 사건을 겪었음에도 여전히 이태원 참사가 가장 충격적이었다고 응답한 비율이 10% 이상에 달했다”며 “시간이 지나도 트라우마가 남아 있다는 것이 핵심”이라고 설명했다.

특히 충격이 컸던 배경에는 SNS가 있었다. 사고 직후 인스타그램, 유튜브 등에서 현장 영상과 사진이 실시간으로 확산되며 시민들이 반복적으로 노출됐고, 이는 심리적 충격을 심화시켰다는 분석이다. 실제 온라인 커뮤니티에는 “골목 사진만 봐도 그날이 떠오른다”, “밀집된 공간은 지금도 불안하다”는 글이 꾸준히 올라오고 있다.

전문가들은 간접 경험이라도 트라우마가 결코 가볍지 않다고 지적한다. 임명호 단국대 심리학과 교수는 “트라우마에 취약한 사람은 간접 경험으로도 직접 목격자보다 더 심각한 증상을 겪을 수 있다”며 조기 개입의 필요성을 강조했다. 그는 “혼자 끙끙 앓다가 자포자기하거나 심각한 상황으로 번질 수 있다”며 “증상이 3~6개월 지속되면 전문가 상담을 받아야 한다”고 조언했다.

연구진은 알고리즘 문제도 지적했다. 이영주 연구원은 “참사 뉴스를 반복적으로 보면 SNS 알고리즘이 관련 콘텐츠를 계속 노출한다”며 “SNS 아이디를 새로 만들어 노출 구조를 바꾸는 것도 방법”이라고 말했다. 김 연구원은 “플랫폼이 충격적인 영상·사진을 차단할 수 있는 정책을 마련해야 한다”고 덧붙였다.

앞서 이태원 참사 현장에 출동했던 소방관들이 트라우마로 잇따라 숨지는 비극이 이어지고 있다. 최근 경남 고성소방서 소속 40대 소방장이 자택에서 숨진 채 발견됐고, 앞서 30대 소방대원도 우울증 끝에 사망했다. 유가족협의회와 시민대책회의는 정부가 구조자·목격자 등 생존 피해자 지원과 트라우마 치유 대책을 서둘러야 한다고 촉구했다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

