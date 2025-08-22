“술·고기 좋아하세요? 그럼 이미 시작됐을 수도 있습니다”

과거 미국과 유럽에서 주로 발생해 서구형 질환으로 불리던 대장암이 이제는 아시아에서 더 빠르게 증가하고 있다.

고기·가공육·음주 중심의 식생활이 한국을 비롯한 아시아 각국에 널리 퍼지면서 전통 식습관이 제공하던 건강 보호 효과가 무너졌다는 분석이다. 실제로 한국을 포함한 아시아 지역의 대장암 발생률은 최근 수십 년 사이 2~4배 이상 급증했다.

세계보건기구(WHO)도 동아시아 대장암 발생률이 30년 사이 빠르게 증가했다고 경고한 바 있다. 전문가들은 이러한 현상의 가장 큰 원인으로 식생활의 서구화를 지목한다. 이러한 추세를 뒷받침하는 대규모 아시아 지역 연구 결과도 새롭게 발표됐다.

서구형 식습관이 아시아인에게도 대장암 위험을 높인다는 근거가 나왔다. 게티이미지

22일 서울대 의과대학에 따르면 강대희 예방의학교실 교수와 신상아 중앙대 식품영양학과 교수 연구팀은 한국·일본·중국·대만·싱가포르 등 아시아 5개국에서 수행된 82편의 코호트 연구를 종합 분석한 결과 서구형 식습관이 대장암 위험을 높인다는 명확한 과학적 근거를 확인했다. 해당 연구는 국제학술지 Cancer Causes & Control 최신호에 게재됐다.

◆고기·가공육·술…대장암 위험 요인 ‘뚜렷’

연구팀의 분석에 따르면 육류와 가공육, 알코올 섭취는 모두 아시아인의 대장암 위험을 유의미하게 높이는 요인으로 나타났다.

붉은 고기(쇠고기·돼지고기 등) 섭취가 많을수록 대장암 위험은 18% 증가했다. 소시지·햄 등 가공육의 경우 단독 섭취만으로도 위험도가 18% 상승했다.

닭·칠면조 등 흰 고기는 전체 대장암과 뚜렷한 관련은 없었지만, 직장암 발생 위험을 40% 높일 수 있는 가능성이 제시됐다.

그중에서도 음주는 가장 강력한 위험 인자로 확인됐다. 하루 알코올 30g 이상, 즉 맥주 약 500mL 한 잔, 와인 2~3잔, 소주 3잔 수준을 마시는 사람은 그렇지 않은 사람보다 대장암 발병 위험이 평균 64% 더 높았다.

칼슘 섭취가 많은 사람은 대장암 위험이 7% 낮았다. 채소·과일·통곡물·저지방 단백질 위주의 식단을 유지한 사람은 결장암 위험이 15% 감소한 것으로 나타났다.

연구팀은 “칼슘이 장 내에서 지방산이나 담즙산과 결합해 발암 물질의 작용을 억제하는 효과가 있다”며 “여기에 식이섬유, 항산화 성분, 식물성 생리활성물질 등이 복합적으로 작용해 예방 효과를 나타낸다”고 설명했다.

채소·통곡물 중심의 식단을 되살리는 것이 대장암 예방의 실질적 전략이 될 수 있다. 게티이미지

이번 연구는 서양인 위주의 기존 데이터를 아시아에 그대로 적용하기 어렵다는 문제의식에서 출발한 것이다.

실제로 아시아인은 식재료 선택, 조리법, 유전적 특성에서 서양인과 차이를 보이지만, 관련 연구는 대부분 서구에서 이뤄졌다.

강대희 교수는 “이번 분석은 아시아인의 식생활과 조리 특성을 반영한 최초의 대규모 메타분석이라는 점에서 학술적 의의가 크다”며 “술과 가공육의 위험성이 명확히 확인된 만큼, 이들의 섭취를 줄이는 것이 대장암 예방의 핵심 전략이 될 수 있다”고 강조했다.

신상아 교수도 “이번 결과는 아시아인을 위한 맞춤형 암 예방 가이드라인을 만드는 데 중요한 기초 자료”라며 “단일 식품을 피하는 데 그치지 않고, 전체적인 식사 패턴을 건강하게 유지하는 것이 더욱 중요하다”고 밝혔다.

◆전문가들 “건강한 식단은 위험 낮춰…칼슘·채소·통곡물 섭취 효과”

전문가들은 “이번 연구는 서구형 식습관이 아시아인에게도 대장암 위험을 높인다는 명확한 과학적 근거를 제시했다”고 말한다.

이어 “가공육 섭취와 과도한 음주를 줄이고, 채소·통곡물 중심의 전통적인 식단을 되살리는 것이 대장암 예방의 실질적 전략이 될 수 있다”고 입을 모았다.

김현주 기자

