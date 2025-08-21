[단독] 용인서 30대 여성 피살…용의자, 강원 홍천군에 렌터카 버리고 도주

경기 용인 오피스텔 건물에서 30대 여성을 흉기로 살해한 30대 남성이 강원 홍천군 한 학교 앞에 차를 버리고 도주 중인 것으로 확인됐다.

21일 경찰 등에 따르면 이날 오전 5시 45분 용인시 수지구 한 오피스텔 지하 주차장에서 A씨가 흉기에 찔려 숨져 있는 것을 주민이 발견해 신고했다.

30대 여성을 살해한 용의자가 강원 홍천군에 버리고 간 차량에 혈흔이 남아있다. 배상철 기자

출동한 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인해 새벽 시간대 30대 남성이 A씨를 상대로 범행한 뒤 달아난 것으로 보고 추적에 나섰다.

두 사람은 평소 알고 지내던 사이로, 남성이 여성을 찾아가 지하 주차장에서 범행한 것으로 알려졌다. 이들은 범행 직전 다툰 것으로 전해졌다.

용의자는 강원 홍천군 한 학교 앞에 렌터카를 버리고 도주 중이다. 용의자가 타고 온 것으로 추정되는 흰색 스포츠유틸리티 차량 곳곳에는 혈흔이 남아 있는 상태다.

경찰은 30~40여명을 동원해 용의자를 추적하고 있다. 아울러 A씨 시신을 수습하고 현장 감식을 진행 중이다.

홍천=배상철 기자 bsc@segye.com

