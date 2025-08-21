디에스엠퍼메니쉬, ‘CPHI/Hi Korea 2025’ 참가…과학 기반 원료 솔루션 전격 공개

글로벌 영양‧건강‧뷰티 기업 디에스엠퍼메니쉬(dsm-firmenich)는 오는 26일부터 28일까지 서울 코엑스에서 열리는 ‘세계 제약·바이오·건강기능식품 산업 전시회 CPHI/Hi Korea 2025’에 참가한다고 21일 밝혔다. 이번 전시는 디에스엠퍼메니쉬가 합병 이후 미션과 비전을 알리고 기술 역량을 집약해 선보이는 국내 첫 공식 무대다. 전시회에선 식물성 오메가-3 ‘라이프스오메가(life’s®OMEGA)’와 완제품(Market-ready Solutions) 비즈니스를 비롯해 맛·향·제형·기능을 아우르는 과학 기반 원료 솔루션을 체험할 수 있다.

‘CPHI/Hi Korea 2025’는 제약·바이오·건강기능식품 산업 전반을 아우르는 국내 최대 규모의 B2B 전문 전시회다. 올해 10주년을 맞아 한층 강화된 글로벌 네트워크와 프로그램 구성을 통해 높은 관심을 받고 있다.

CPHI/Hi Korea 2025 포스터.

전시회는 국내외 제약사, 건강기능식품 제조사 등 다양한 산업 관계자들이 한자리에 모여 최신 기술과 시장 트렌드를 공유하고, 실질적인 비즈니스 협업 기회를 모색할 수 있는 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

디에스엠퍼메니쉬는 이번 전시를 통해 주요 제품 및 기술 플랫폼을 선보일 예정이다.

주요 전시 내용을 보면 ▲디에스엠퍼메니쉬 한글 이름 알리기 이벤트 ▲완제품(Market-ready) 솔루션 ▲퍼포먼스 블렌드(Performance Blends) 솔루션 ▲라이프스오메가(life’s®OMEGA) ▲휴미옴(Humiome®)가 대표적이다.

특별 발표 세션도 마련된다. 오는 27일 진행하는 행사에선 ▲글로벌 영양 및 건강 트렌드 ▲신규 맛 솔루션 ‘Pharma Taste’과 새로운 제형 ▲건강 수명을 위한 영양 솔루션의 과학적 기반 등 최신 인사이트와 기술 동향을 심도 있게 공유한다.

전시 부스는 관람객과의 소통을 강화하기 위해 다양한 체험형 프로그램으로 구성된다.

향과 맛을 직접 체험할 수 있는 샘플 시식존, 게임, 건강 지표로 사용되는 그립 테스트 등 소비자 경험 중심 솔루션을 현장에서 경험할 수 있다.

디에스엠퍼메니쉬코리아 정은지 대표는 “CPHI/Hi Korea는 디에스엠퍼메니쉬의 미션과 비전을 전달할 수 있는 좋은 기회라고 생각 한다”며 “특히 고객과 직접 만나 소비자 중심의 솔루션을 함께 나누고 논의할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다. 이어 “기능성 식품 시장이 건강 수명 연장뿐 아니라 소비자의 전반적인 웰빙 향상에 기여할 수 있도록 올바르게 성장하는 데 힘을 보태겠다”며 “디에스엠퍼메니쉬는 과학 기반 솔루션을 바탕으로 고객사의 제품 경쟁력 강화와 시장 확대에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

한편 디에스엠퍼메니쉬는 ‘삶에 진보를 더하다(We bring progress to life)’라는 비전 아래, 글로벌 영양, 건강, 뷰티 분야의 혁신을 선도하는 기업이다. 2023년 5월 DSM과 Firmenich의 합병(Merger of Equals)을 통해 공식 출범했다. 세계적으로 인정받는 과학과 연구 역량을 바탕으로 필수 영양소부터 풍미 및 향료까지 폭넓은 솔루션을 개발 및 생산하고 있다.

김기환 기자 kkh@segye.com

