한국한의약진흥원, 뇌혈관 질환 후유증 치료제 ‘만금탕’ 안전성 확인

한국한의약진흥원은 한약비임상시험센터 연구진이 최근 첩약 ‘만금탕’의 비임상 안전성 평가 연구 결과를 국제학술지 ‘어드벤스 인 트레디셔널 메디신(Advances in Traditional Medicine)’에 발표했다고 20일 밝혔다.

만금탕은 뇌혈관질환 후유증에 사용하는 대표적인 한약 처방이다. 뇌혈관질환 후유증은 보건복지부의 ‘첩약 건강보험 시범사업’에 포함된 주요 질환으로, 이번 연구 성과는 향후 첩약이나 한의 치료의 보험급여 확대 논의를 뒷받침할 과학적 근거가 될 것으로 기대된다.

이 연구는 국내외 가이드라인에 따라 비임상시험관리기준(GLP)과 의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)을 기반해 진행했다. 연구 항목에는 △중금속과 농약 잔류물 분석 △곰팡이 독소 분석 △발암·기형·유전자 손상 등 유전독성△과량 투여 시 반응 검증 등 급성독성이 포함됐다.

연구 결과 만금탕은 잔류 농약이나 중금속 함량이 모두 품질 기준을 충족했으며 과량 투여에 의한 독성 반응이나 발암 가능성도 확인되지 않았다.

한약비임상시험센터는 국민이 안심하고 한약을 복용할 수 있도록 과학적 안전성 근거를 지속적으로 확보하고, 연구 분야를 확장해 의료기기, 화장품 등 다양한 산업 분야의 연구⸱개발을 지원할 예정이다.

황성민 연구원은 “이번 성과를 기반으로 첩약, 한약제제, 한의약 응용제품 등 한의약의 다양한 영역에 과학적 유효성과 안전성 근거를 제공해 한의계 발전에 기여하고 싶다”고 밝혔다.

경산=김덕용 기자 kimdy@segye.com

