인천도시공사, 2800세대 굴포천역 남측 공공주택 복합사업 추진

인천 부평구 부평동에 2800여세대 규모로 공급될 복합 프로젝트가 본격 추진된다. 인천도시공사(iH)는 이번 ‘굴포천역 남측 도심 공공주택 사업’ 참여자 공모를 공고했다고 20일 밝혔다.

2021년 2월 국토교통부의 ‘공공주도 3080+ 대도시권 주택공급 획기적 확대 방안’에 따라 저이용·노후화된 현지 일원으로 고밀도 공공주택과 도시기능 거점을 조성하고자 한다. 공공과 민간이 함께하는 리츠(REITs·부동산투자회사) 방식이 적용된다.

이번 사업은 지난해 12월 공모를 추진했으나 유찰된 바 있다. iH 측은 주민대표회의와 지속적인 협의로 조건을 수정해 실시하기로 했다. 신청 자격은 관련 업무에 대한 높은 이해도를 바탕으로 한 시공능력평가 20위 내 주택건설사업자다.

향후 절차는 27일 사업설명회, 11월 사업신청서 접수·평가, 12월 주민의결 뒤 우선협상대상자를 선정한다. 2027년 하반기 부지공사 착공, 2033년 준공 및 입주가 예정돼 있다. iH 관계자는 “원도심 균형발전과 원주민 재정착 지원, 양질의 공공주택 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

