코스트코 익산점 착공 임박…지역 찬반 여론 ‘팽팽’

호남권 최초로 전북 익산에 들어서는 코스트코 착공을 앞두고 지역 사회가 찬반 여론으로 갈라지고 있다. 소상공인·상인 단체들은 “지역 경제를 파괴할 주범”이라며 강력히 반대하는 반면, 인허가권을 지닌 지방자치단체와 일부 시민들은 “적법한 절차이고 소비자 선택권 확대와 지역 발전의 기회”라며 지지 입장을 밝히고 있다.

19일 전북전주수퍼마켓협동조합, 전주시상인연합회 등 19개 단체로 구성된 ‘코스트코 익산 입점 저지를 위한 비상대책위원회’는 익산시청에서 기자회견을 열고 “코스트코 익산 입점은 전북 소상공인과 자영업자의 생존권을 벼랑 끝으로 몰아넣을 것”이라며 즉각 중단을 촉구했다.

단체는 “익산시는 오히려 진입로 공사 지원 등 특혜를 제공하고, 장밋빛 효과만 강조하고 있다”며 “연간 수백만 명 유입, 200여 개 일자리 창출이라는 경제 효과는 근거 없는 과대 포장에 불과하다”고 비판했다.

반면 앞서 익산 일부 시민단체는 지난 12일 기자회견을 열고 “코스트코 입점은 호남권 균형 발전과 소비자 선택권 확대에 기여할 것”이라며 지지를 표명했다. 이들은 “외부 단체가 시민 뜻인 양 반대를 주장하는 것은 부당한 간섭”이라며 “코스트코는 지역경제 순환의 기회”라고 주장했다.

익산시도 “번번이 무산됐던 코스트코 입점은 익산 시민뿐 아니라 인접한 시군 주민의 오랜 소망이자 침체한 지역 경제에 활력을 불어넣을 기회”라며 “향후 코스트코 측이 작성하는 지역 협력 계획서에 유통기업상생발전협의회 의견이 적극 반영될 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

정헌율 익산시장은 “시민이 원하는 방향으로 정책을 추진할 것”이라며 “상권 침체 우려와 지역 경제 활성화 기대를 모두 고려해 균형 잡힌 해법을 찾겠다”고 밝혔다.

코스트코 익산점은 왕궁면 익산 나들목(IC) 인근 3만7000㎡ 부지에 들어서며, 행정 절차를 거쳐 올해 말 착공에 들어갈 예정이다. 개점은 이르면 2027년 설 연휴 무렵으로 예상된다.

