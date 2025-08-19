이마트, 추석 선물세트 “최대 반값 할인”

이마트는 다음 달 26일까지 총 40일간 추석 선물세트 사전예약 프로모션을 진행한다.

19일 서울 이마트 용산점에서 모델들이 추석 선물세트 사전예약 행사를 소개하고 있다. 김경호 기자

19일 이마트 따르면 연휴 전에 선물을 미리 준비하려는 ‘얼리버드’ 고객을 위해 사전예약 기간을 전년보다 4일 늘리고 상품권 혜택도 강화했다. 신세계상품권 증정 혜택은 사전예약 기간 내에서도 일찍 구매할수록 크다.

1차 기간(9월12일)에는 행사카드로 결제한 금액대의 15%를 상품권으로 증정하며 금액대별로 최소 4만5000원부터 최대 150만원까지 지급한다. 2차 기간(9월13일∼9월19일)에는 10%가 적용돼 최소 3만원에서 최대 100만원, 3차 기간(9월20일∼9월26일)에는 5%로 최소 1만5000원부터 최대 50만원을 제공한다. 모든 혜택은 30만원 이상 결제 시 적용된다.

세트 구성은 고물가 흐름을 반영해 ‘실속’에 초점을 맞췄다. 과일의 경우 3~4만원대 사전예약 물량을 전년보다 20% 확대했다. 지난해보다 저렴해진 대표 세트로 ‘유명산지 배(6.5㎏, 7~9입)’와 ‘나주 전통배(6.5㎏, 7~9입)’를 각 40% 할인한 4만7400원에 판매한다.

한우 세트는 ‘피코크 한우 갈비살 모둠구이 세트(냉동, 갈비살·갈비본살 각 400gx2)’를 신규 기획해 행사가 19만8400원에 판매한다. ‘설성한우 양념 소불고기 세트(냉동, 200gx8)’를 20% 할인한 7만9840원에 선보인다.

수산에서는 고급 어종인 옥돔과 맛, 외형이 비슷한 ‘옥두어’ 선물세트를 출시했다.

‘제주 옥두어 세트 1호(국산, 1.35㎏내외, 3미)’와 ‘제주 옥두어 세트 2호(국산, 1.32㎏내외, 6미)’를 사전예약 시 각 20% 할인된 7만1840원과 8만7840원에 구입할 수 있다. 9개 구매시 1개를 추가로 증정한다. 통조림, 조미료 등 가공상품은 2~4만원대 가격대의 세트 물량을 20% 확대했다.

트레이더스 홀세일 클럽과 이마트 에브리데이도 사전예약 프로모션을 진행한다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

