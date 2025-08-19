SPC그룹, 푸드뱅크에 냉동탑차 추가 지원…누적 기부 3270억원 규모

SPC그룹은 18일 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크(푸드뱅크)에 식품 배송용 냉동탑차 2대를 기부하고 향후 5년간 10대를 추가 지원한다고 밝혔다. SPC그룹 제공

SPC그룹은 18일 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크(푸드뱅크)에 식품 배송용 냉동탑차 2대를 기부하고 향후 5년간 10대를 추가 지원한다고 밝혔다.

2023년과 지난해 각각 냉동탑차 6대와 2대를 지원한 데 이어 이번 기부로 SPC그룹은 푸드뱅크에 냉동탑차 총 20대를 지원하게 됐다.

푸드뱅크는 440여곳 지역 거점을 기반으로 식품과 생활용품을 증정 받아 취약계층에 전달하는 사회복지 단체다.

푸드뱅크가 보유한 배송 차량 중 상당수는 노후로 냉장·냉동 기능이 떨어지고, 고장이 잦아 안정적인 배송에 어려움이 있다.

SPC그룹은 푸드뱅크가 전달하는 식품을 보다 신선하고 안전하게 배송할 수 있도록 2022년 10월 업무협약을 체결하고 매년 신차를 지원해 왔다.

차량 전달식은 김성이 한국사회복지협의회 회장과 도세호 SPC 대표이사가 참석한 가운데 서울 동작구 신대방동 SPC미래창조원에서 진행됐다.

‘음식을 소중한 사람들과 나누는 것이 바로 행복’이라는 허영인 회장의 철학에 따라 여러 기부활동을 펼쳐온 SPC그룹의 푸드뱅크 기부 규모는 총 3270억원 상당에 이른다.

김성이 한국사회복지협의회 회장은 “지난 27년간 꾸준한 기부와 차량 지원까지 푸드뱅크의 가장 든든한 지원자가 되어 주신 SPC그룹에 감사하게 생각한다”고 말했다.

도세호 SPC 대표이사는 “푸드뱅크 종사자 여러분들의 활동에 조금이나마 보탬이고 되고, 이웃들의 흐뭇한 미소를 보는 일이 더욱 많아지길 바란다”고 말했다.

