“경비원 되고 싶다면?”…마포구, 9월 무료 교육과정 운영

박강수 마포구청장. 마포구 제공

마포구(구청장 박강수)가 구직 수요가 높은 경비원 취업 지원 프로그램을 마련한다.

19일 구는 오는 9월 9일부터 11일까지 사흘간 도화동 대한민국재향경우회 교육장에서 ‘일반경비원 신임교육과정’을 운영한다고 밝혔다.

교육은 총 24시간 과정으로 ▲범죄예방론 ▲경비업법 ▲실무교육 등 이론과 실습을 병행한다. 경찰청 지정 기관인 대한민국재향경우회가 주관하며, 전문 강사진과 교육 시설을 통해 현장 맞춤형 교육을 제공한다.

모집은 8월 18일부터 22일까지 진행된다. 마포구민이라면 누구나 신청할 수 있으며, 선착순 40명을 무료로 모집한다. 접수는 구청 1층 마포직업소개소(☎02-3153-9950)에서 가능하다.

수료자에게는 경비업 취업 필수인 교육수료증이 발급된다. 또 마포직업소개소와 연계해 실제 취업까지 이어질 수 있도록 지원할 예정이다.

마포직업소개소는 2023년 문을 연 이후 직업상담사와 일자리 설계사가 상주하며 구인·구직 등록, 취업 알선, 일자리 정보 제공, 구인업체 발굴 등 다양한 서비스를 제공해왔다.

박강수 구청장은 “이번 교육이 경비원 취업을 준비하는 구민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 교육과 취업 연계를 통해 구민의 고용 기회를 확대해 나가겠다”고 말했다.

양다훈 기자 yangbs@segye.com

