전국 곳곳에서 소나기…낮 최고기온은 33도 [오늘날씨]

화요일인 19일은 전국이 무더운 가운데 곳곳에서 소나기가 내리겠다.

오전에는 수도권과 강원·충남 일부 지역에 비가 내리고, 오후에는 내륙을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

이날 오전까지 수도권과 강원 내륙·산지, 충남 지역 예상 강수량은 5~20㎜다. 오후에는 경기 동부·강원 내륙·대전·세종·충남 내륙·충북에 5~20㎜, 전북 동부·광주·전남·경남 내륙·대구·경북 내륙·제주도에 5~40㎜의 비가 내리겠다.

이날 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 27.0도, 인천 26.4도, 수원 26.2도, 춘천 23.5도, 강릉 29.5도, 청주 27.2도, 대전 26.2도, 전주 25.7도, 광주 26.1도, 제주 26.8도, 대구 27.0도, 부산 26.9도, 울산 26.1도, 창원 25.4도 등이다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 30도, 춘천 33도, 강릉 34도, 대전 33도, 전주 33도, 광주 33도, 대구 35도, 부산 33도, 제주 33도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5~1.5m로 예상된다.

