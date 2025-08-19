“기상청, 기후위기 대응 중추적 역할 해야”

이미선(사진) 신임 기상청장은 18일 “기상청이 과학 기반 기후위기 대응 허브가 돼야 한다”고 밝혔다.



첫 여성 기상청장인 이 청장은 이날 취임사에서 “기상청은 기후위기 감시와 예측을 총괄 지원하는 국가기관으로서 중추적인 역할을 다해야 한다”며 이같이 말했다.



그는 “인공지능(AI), 고해상도 수치 모델, 위성·레이더 관측망 등 첨단기술을 보다 적극 활용해 국민이 체감하고 국민 안전을 최전선에서 지켜내기 위한 예보와 특보체계 발전이 필요하다”며 구체적으로 재해 영향에 따른 특보 구역 세분화, 열대야 증가에 따른 주의보 신설, 폭염기간 증가에 따른 폭염경보 단계 확대, 호우특보 해제 예고, 극한호우 빈발에 따른 긴급재난문자 강화 등 과제를 제시했다.



이 청장은 재난 대응뿐 아니라 기후 적응에 있어서도 기상청 역할이 확대돼야 한다고 강조했다. 그는 “단순히 날씨를 예보하는 기관을 넘어 농업·산업·에너지·보건 등 각 분야 기후 리스크를 사전에 분석하고 대응할 수 있도록 과학적 데이터를 제공하는 국가 파트너가 돼야 한다”며 “산업계가 필요로 하는 1.5도 시나리오와 해상도를 높인 국가기후변화 표준 시나리오도 개발해 서비스하고자 한다”고 밝혔다.

