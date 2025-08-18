대저페리, 울릉도 러닝 대회 ‘나이트 런’ 행사 상품 출시

포항~울릉 항로에 초쾌속 여객선을 운항하는 ㈜대저페리는 내달 6일 울릉도 도동 여객선 터미널을 출발, 내수전 해변을 돌아오는 10km 단일종목의 런닝대회 참가를 포함하는 한정판 울릉도 여행 상품을 대저투어와 함께 출시했다고 18일 밝혔다.

대저페리 나이트 런 예시 사진

런닝대회는 이달 오후 9시 울릉 도동항 여객선 터미널 정문 앞을 출발해 오징어를 잡기위한 채낚기 어선 군락의 집어 조명 야경과 수 많은 별들이 수놓은 밤하늘을 감상하며 반환점인 내수전 해변까지 뛴 후 다시 출발지로 7일 자정까지 되돌아오는 약 10km 코스로 구성됐다.

이 상품은 포항~울릉 왕복 선표와 숙박, 런닝대회참가, 기념품 등이 포함돼 있으며 16만원에 이용이 가능하다. 단, 선착순 100명으로 한정하고 있다.

대저페리 울릉도 나이트 런 홍보 포스터.

대저페리 관계자는 “매년 9월초는 울릉도 관광 비수기인데, 이번에 개최하는 행사를 새로운 여행 수요를 창출할 수 있는 행사로 발전시킬 것”이라고 말했다.

울릉=이영균 기자 lyg0203@segye.com

