“우린 금요일 오전만 일한다?”…‘주4.5일제’ 도입 후 대박난 이 기업들

이재명 대통령이 대선 공약으로 내세운 ‘주 4.5일 근무제’에 대한 관심이 계속되고 있다. 정부와 공공기관을 중심으로 시범 운영이 이어지는 가운데, 유통업계에도 주 4.5일제 바람이 불고 있다. 유사한 제도를 선제 도입한 후 오히려 매출이 증가한 회사에도 관심이 쏠린다.

25일 관련 업계에 따르면 농심켈로그는 2023년부터 매월 두 차례 금요일 오전 근무만 시행하는 ‘토털 헬스 데이(Total Health Day)’를 시행 중이다. 금요일 오전 근무 이후 필요한 업무 시간은 같은 달 각 직원이 편리한 날 보완하는 방식으로 유연 근무 문화를 정착시켰다.

토털 헬스 데이 시행 후 불필요한 회의나 외부 미팅이 최소화됐다는 게 직원들 전언이다. 서울 본사에 근무 중인 한 직원은 “오전까지 집중해서 업무를 마무리하고 하원 시간에 맞춰 아이를 직접 데리러 간다”며 “평일에 가족과 함께하는 여유를 누릴 수 있어 잘 활용 중”이라고 전했다.

농심켈로그는 주 2회 재택근무, 시차 출퇴근제, 금요일 1시간 조기 퇴근제 등 다양한 유연근무 제도를 시행 중이다. 외근이 잦은 영업 직군과 글로벌 지사 협업이 많은 부서는 업무 특성에 맞춰 근무 장소와 시간을 탄력적으로 조정, 구성원들의 생활 패턴에 맞춰 자율성, 집중도와 업무 효율성을 높일 수 있도록 했다.

수치로도 확인된다. 농심켈로그의 평균 근속연수는 11년2개월이며, 20년 이상 장기근속자 비율은 24%에 달한다. 최근 직원 만족도 조사에서는 5점 만점에 4.8점을 기록했다. 한 직원은 “업무 장소나 시간에 얽매이기보다 맡은 일에 최선을 다한다는 책임감과 서로 신뢰하는 조직 문화를 바탕으로 각종 유연 근무제도를 실제로 활용하고 있다. 특히 젊은 직원들의 만족도가 높다”며 “현재 정부의 노동 정책이 새롭게 적용돼도 잘 정착될 것 같다”고 말했다.

농심켈로그 외에도 이미 다수의 기업이 근무시간을 단축하는 등의 방식으로 주 4일제나 4.5일제를 선제 시행하고 있다.

전자상거래 플랫폼 카페24는 지난달부터 주 4일제 근무를 시작했다. 2021년부터 매월 격주 금요일 휴무를 시행해오다 4년 만에 매주 금요일 전체 휴무로 확대했다. 근무일은 줄었지만 연차 제도는 기존과 동일하게 적용된다. 평일 근무시간과 임금도 그대로 유지한다.

60계치킨도 2023년부터 주 4.5일제를 시행하다 올해 초부터 주 4일(36시간)을 넘어선 32시간 근무제를 도입했다. 수요일은 오후 1시30분 출근, 금요일은 오후 3시30분에 퇴근한다. 60계치킨은 평일에도 오전 9시50분부터 6시까지 근무하고 있다. 시몬스는 2019년부터 주 4.5일제를 도입해 운영하고 있다. 매주 금요일 오전 8시30분부터 12시30분까지 근무 후 퇴근하는 유연 근무제를 시행 중이다.

이들 기업이 선제적인 결단을 내린 배경에는 수년 전부터 실시한 관련 제도가 기업 운영에 효율적이었다는 판단이 있었기 때문이다. 실제 60계치킨은 주 4.5일제를 실시했던 2023년 매출 1500억원과 흑자 전환을 기록했고, 지난해에는 매출 1642억원으로 전년 대비 매출이 약 10% 증가하는 등 상승세를 이어가고 있다. 시몬스 역시 주 4.5일제 도입 당시 2038억원이던 매출이 지난해 3295억원으로 약 62% 증가했다. 이 기간 시몬스는 수십 년간 업계 1위를 차지했던 에이스침대를 누르고 1위 자리를 차지했다.

정부도 주 4.5일제 확산 유도를 위해 힘쓰고 있다. 대통령 직속 국정기획위원회는 지난 13일 이 대통령 임기 내 추진할 노동 분야 국정과제로 5인 미만 사업장에 근로기준법·산업안전보건법 등 노동관계법을 단계적으로 확대 적용하는 방안을 명시했다. 일·가정 양립을 위해 주 4.5일제 임기 내 실현 등을 통해 법정 노동시간을 OECD 평균 수준인 연간 1700시간대로 단축하는 것을 목표로 세웠다.

고용노동부도 현재 주 4.5일제와 관련해 근로시간 단축 방안 등을 협의 중이다. 수입 감소 우려와 생산성 향상 등을 포함한 안을 종합적으로 검토하고 있다. 경기도는 전국 최초로 주 4.5일제 시범사업을 시작했다.

업계 관계자는 “식품 회사 등은 생산 파트 때문에 일괄적인 근무제 적용이 특히 더 어렵지만 노사가 유연하게 맞춰가는 분위기”라며 “정부 기조에 따라 효율적인 업무 방식을 채택하는 기업이 점차 늘어날 것”이라고 전망했다.

