쿠팡 독주에… 전통 이커머스 ‘초라한 성적표’

국내 이커머스(전자상거래 업체) 업계 1위인 쿠팡의 시장 지배력이 강해지는 데 반해 주요 유통 기업 이커머스들은 부진을 이어가고 있다. 식품이나 패션 등 카테고리를 강화해 경쟁력을 높일 계획이지만 ‘버티컬 플랫폼’(전문몰)과의 경쟁이 치열해 돌파구를 마련하기 쉽지 않을 전망이다.

18일 업계에 따르면 신세계그룹 온라인 쇼핑을 담당하는 G마켓과 SSG닷컴의 올 2분기 영업손실은 각각 298억원, 310억원에 달했다. G마켓 영업손실액은 전년 동기보다 4배 가까이 확대됐고, SSG닷컴도 같은 기간 영업손실액이 83.4% 늘었다. G마켓과 SSG닷컴 매출은 각각 28.3%, 11.4% 줄었다.



11번가 2분기 영업손실은 102억원으로 전년 동기(183억원)보단 줄었지만 매출이 1103억원으로 18.1% 감소했다.

2분기 12조원에 가까운 매출을 기록한 쿠팡을 제외하면 국내 유통 대기업 계열사 이커머스 실적은 저조한 상황이다. SSG닷컴은 고정비를 줄이기 위해 올해 서울 강남구에서 영등포구로 사옥을 옮겼고, 다른 이커머스도 인력을 줄이는 등 구조조정을 했으나 적자에서 벗어나지 못하고 있다.



국내 온라인 쇼핑 시장 성장세는 둔화하고 있는데 이커머스 경쟁은 치열해지면서 수익성이 악화한 것으로 분석된다. 쿠팡 독주 체제가 강화된 데다 다른 이커머스 서비스 수준이 평준화되면서 차별성을 내세우기 어렵게 됐다는 게 업계 설명이다.

업체들은 식품관·뷰티관 등 특정 카테고리에 주력해 전문관 경쟁력을 높일 방침이다. 단독 상품을 늘리기 위해 성장 가능성이 높은 중소기업들과도 협력하고 있다. 다만 무신사와 컬리 등 버티컬 플랫폼이 시장 영향력을 높이고 있고, 자사몰을 강화하는 추세와 맞물려 종합 쇼핑몰이 성장하는 데 한계가 있다는 관측이 제기된다. 컬리는 올 상반기 30억원의 영업이익을 기록해 창업 10년 만에 처음으로 반기 기준 흑자를 냈다.

