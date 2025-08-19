코오롱베니트, ‘AI 얼라이언스’ 첫 성과

코오롱베니트가 주도하는 국내 최대 규모의 인공지능(AI) 사업 협력체 ‘AI 얼라이언스’가 시장 진출 성공 사례를 배출하며 업계 이목을 끌고 있다.

코오롱베니트는 AI 얼라이언스 참여사인 온디바이스(기기 내장) AI 전문 기업 노타와 협업해 영상 관제 관련 AI 프리패키지를 최근 출시했다고 18일 밝혔다.

AI 프리패키지는 기업이 산업·업무 현장에 도입할 수 있는 일종의 통합 AI 솔루션이다.

이번 AI 프리패키지는 노타의 영상 관제 기술인 ‘노타 비전 에이전트’(NVA)와 코오롱베니트의 하드웨어 기술을 결합했다.

NVA는 국내 최초로 시각·언어 통합 모델(VLM) 기술을 제조현장에 실증하고 상용화한 사례로, 화학소재를 생산하는 코오롱인더스트리의 김천2공장에서 8개 시나리오 기반 개념검증(PoC)을 마무리해 업계에서 기술력을 인정받았다.

코오롱베니트는 이번 협업 사례를 발판 삼아 AI 얼라이언스 참여사 기반의 AI 프리패키지 출시를 확대할 계획이다. 참여사 대다수가 AI 소프트웨어 기술력은 갖췄지만 실증·하드웨어 인프라 기반이 부족한 만큼, 코오롱베니트가 이를 지원하고 30년 업력으로 쌓인 정보기술(IT) 유통 네트워크를 통해 판매까지 나선다는 구상이다.

강이구 코오롱베니트 대표는 “AI 얼라이언스 출범 2년 차를 맞아 ‘AI 얼라이언스 2.0 전략’을 본격화해 협력사에는 판로 개척과 마케팅 지원을, 고객사에는 최적화된 AI 도입 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

