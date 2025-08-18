치킨집 메뉴판에 내 ‘작품명’ 넣자…7일 만에 10만여건 몰려

제너시스BBQ 그룹은 창립 30주년을 맞아 진행 중인 고객참여형 신메뉴 네이밍 이벤트 ‘BBQ 집단치성 콘테스트’가 시작 일주일 만에 10만건 이상의 참여를 이끌어 내는 등 폭발적인 반응을 얻고 있다고 18일 밝혔다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 창립 30주년을 맞아 진행 중인 고객참여형 신메뉴 네이밍 이벤트 ‘BBQ 집단치성 콘테스트’가 시작 일주일 만에 10만건 이상의 참여를 이끌어 내는 등 폭발적인 반응을 얻고 있다고 18일 밝혔다.

지난 11일 시작한 이벤트는 고객들이 직접 신메뉴의 이름을 제안하고, 온라인 투표로 수상작을 선정하는 참여형이다. BBQ는 고객과의 소통을 강화하고 팬들의 창의적인 아이디어를 신메뉴에 반영, 브랜드와 고객이 함께 만드는 ‘특별한 메뉴명’을 완성하겠다는 취지다.

최종 선정되는 ‘치명상’ 수상자에게는 상금 1000만원과 함께 매달 4회, 1년간 신메뉴 치킨을 즐길 수 있는 ‘치킨연금’이 주어진다. 인기투표 1위인 ‘존재감최상’에는 상금 200만원, 재치 있는 아이디어를 제시한 ‘상상그이상’에는 상금 100만원이 수여된다. 투표 참여자 50명과 ‘인기 순위 TOP 50’에 오른 참가자 50명에게는 황금올리브치킨 각 1마리씩 총 100마리를 증정한다.

‘집단치성 콘테스트’는 오는 24일까지 BBQ 애플리케이션과 공식 인스타그램에서 이벤트 페이지에 접속하면 참가할 수 있다. 수상작은 9월 신메뉴 출시와 함께 공개된다.

BBQ 관계자는 “창립 30주년을 맞아 고객과 함께하는 특별한 경험을 만들고자 기획한 콘테스트가 이렇게 뜨거운 반응을 받아 기쁘다”며 “남은 기간 동안 더 많은 고객이 참여해 창의적이고 재미있는 아이디어가 쏟아지길 기대한다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]