채해병 특검, 수사 대상 전방 소환 조사 나서…전 법무관리관·김용현 조사

채해병 특검팀은 지난주부터 이번 주까지 줄소환하며 수사에 속도를 내고 있다. 특검팀은 18일 오전 유재은 전 국방부 법무관리관을 첫 소환조사한 데 이어 오후에는 김용현 전 대통령실 경호처장을 찾아가 조사할 계획이다.

유 전 관리관은 이날 채해병 특검 조사에 피의자 신분으로 처음 출석했다. 유 전 관리관은 직권남용권리행사방해 등 채해병 수사단의 초동조사 결과를 바꾸는 데 영향을 끼쳤다는 혐의를 받고 있다. 그는 오전 서울 서초구 특검 사무실을 찾았다. ‘(경북경찰청으로부터) 기록회수 자체가 위법하다는 생각했냐’, ‘수사 외압이 있었다고 보냐’, ‘당시 국방부 회의에서 어떤 내용이 오갔냐’ 등 취재진의 질문에 “조사에 성실하게 말씀 잘 하겠다”는 답만 남기고 조사실로 향했다.

유재은 전 국방부 법무관리관. 연합뉴스

채해병 특검팀은 유 전 관리관에게 이종섭 전 국방부 장관의 이첩 보류 지시부터 국방부검찰단의 박 대령 수사 및 기소 과정 등 해병대 수사단의 조사에 개입했다는 의혹에 대해 전반적으로 물어볼 예정이다. 해병대 수사단의 초동조사에서 정해졌던 주요 혐의자 8명에서 국방부 조사본부의 조사 재검토 이후 임성근 전 해병대 1사단장 등을 빼 혐의자 수를 줄인 과정에서 이종섭 전 국방부 장관의 지시사항, 대통령실의 개입 등이 있는지를 조사한다. 첫 조사에서는 2023년 7월31일 채해병의 순직사고 조사 결과를 보고받은 후 윤석열 전 대통령이 격노해 이 전 장관에게 이첩 보류를 지시한 상황부터 들여다볼 전망이다.

임 전 사단장 관련 ‘구명 로비’ 의혹의 통로로 지목되는 ‘멋쟁해병’ 대화방 참여자인 송호종씨도 이날 오전 특검팀 사무실에 출석했다. 오전에는 포렌식 참관을, 오후에는 조사를 진행한다. 대통령경호처 출신인 송씨는 참고인 신분으로, 김건희씨를 통해 임 전 사단장을 주요 혐의자에서 빼도록 영향력을 미친 것 아니냐는 의혹을 받는다. 송씨는 국회 등에 출석해 구명 로비 의혹은 사실이 아니라고 밝혀왔다. 이날 조사에서 다른 진술을 내놓을지 주목된다.

구명 로비 혐의 외에도 임 전 사단장의 업무상 과실치사상 혐의까지 수사 중이다. 정민영 채해병 특검보는 이날 정례브리핑에서 “해당 혐의는 아직 조사 중으로 마무리된 건 아니다”라며 “임 전 사단장이 관련 진술을 대부분 거부하고 있기 때문에 추가 소환조사를 계획하고 있지 않다”고 밝혔다. 채해병 특검팀은 이외 관련자들을 불러 임 전 사단장이 진술 거부한 내용을 포함해 당시 상황 등을 물어볼 방침이다.

박성현 전 해병대 1사단 제7여단장도 이날 출석했다. 그는 해병대 수사단이 초동조사에서 주요 혐의자, 즉 책임 간부로 지목한 사람 중 한명이다. 그는 채해병 순직 사고 당시 포병대대장들에게 현장 상황을 보고받고 지시하는 지휘관이었다. 특검팀은 그에게 사고 당시 상황과 수중수색 경위를 조사할 계획이다.

김용현 전 대통령실 경호처장. 연합뉴스

이날 오후 2시에는 김용현 당시 대통령실 경호처장이 조사받는다. 채해병 특검팀이 직접 김 전 처장이 수감된 서울 송파구 동부구치소로 찾아가 참고인 조사할 예정이다. 김 전 처장은 윤 전 대통령이 ‘격노’한 것으로 알려진 2023년 7월31일 대통령실 수석비서관실 회의 참석자 중 한명이다. 참석자 7명 중 5명은 여러 차례 조사를 받았고, 남은 인물은 김 전 처장과 윤 전 대통령 2명이었다. 이날 조사에서 김 전 장관이 격노 이후 실제로 윤 전 대통령이 해병대 수사단의 초동조사결과를 바꾸라고 지시했는지 등 구체적인 지시사항 여부를 진술할지 주목된다.

한편 이 전 장관을 주호주대사관으로 임명해 도피시키려고 했다는 의혹 관련해서도 특검팀은 수사를 이어가고 있다. 채해병 특검팀은 최근 외교부, 법무부, 대통령실 관계자를 불러 소환조사 중이다. ‘피의자를 몇 명으로 특정하냐’는 질문에 정 특검보는 “호주대사 임명 관련해 관여한 사람 대부분이 피의자로 고발돼있는 상황”이라며 “6∼7명 그 이상인 것 같다”고 대답했다.

장민주 기자 chapter@segye.com

